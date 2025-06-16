Карельский фестиваль «Воздух» побил свой рекорд посещаемости

В выходные с 12 по 15 июня под Петрозаводском прошёл ежегодный рок-фестиваль «Воздух Карелии». За четыре дня его посетили 40 тысяч человек: это в два раза больше, чем в прошлом году.

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Концерты групп «Три дня дождя», «Слот», «Пилот», «Йорш», «Бригадный подряд» и 70 других выступили на трёх сценах. Гости «Воздуха» из других регионов могли разместиться в палаточном городке. По словам продюсера фестиваля Максима Мазуровского, организация «Воздуха» в этом году выдалась самой сложной за последние 20 лет. Мазуровский оценил его как «масштабный, но семейный».

На сцену фестиваля также вышел глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Он заверил публику, что фестиваль обязательно состоится в следующем году, так как «Воздух» стал неотъемлемой частью культурной жизни Карелии.

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