Леонид Агутин и Анжелика Варум выпустили совместный клип «Я не тот, ты не та»

Российский музыкант Леонид Агутин и его супруга Анжелика Варум выпустили клип на совместную песню «Я не тот, ты не та». Ролик снял режиссёр Кирилл Кузин, эпизодические роли также исполнили актёры Александр Робак, Леонид Ярмольник, Андрей Мерзликин и другие.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Согласно сюжету клипа Агутин торжественно приходит на судебное заседание в сопровождении адвокатов. Во время дачи показаний артист исполняет свой куплет, после чего в зал входит Анжелика Варум с командой стильно одетых женщин-юристов. Так же расположившись на подиуме для ответчиков, артистка поёт, пока Агутин и его адвокат нервно пьют воду.

Показания Варум заставляют гостей судебного заседания начать танцевать. Супруги продолжают переругиваться, но потом всё же убегают из зала. Агутин преподносит Варум букет, а она отдаёт ему свои туфли на каблуке. Пританцовывая, артисты покидают суд.

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Композиция «Я не тот, ты не та» вошла в альбом «Н.В.Л.». Его название расшифровывается как «Надежда, Вера, Любовь». Лонгплей из десяти песен вышел в конце мая.

Леонид Агутин отказывается от современных трендов в новом альбоме «Н.В.Л.»