Хеви-метал-группа «Ария» анонсировала дату премьеры нового альбома
Легендарная российская группа «Ария» рассказала, когда поклонникам стоит ждать её новый альбом. Название пластинки пока неизвестно, но она выйдет 31 октября. Коллектив выбрал для релиза символичную дату: в этот день «Ария» отмечает сорокалетие творческой деятельности.
Сейчас группа ведёт денежный сбор на краудфаундинговой платформе «Планета». Пользователи, пожертвовавшие 500 рублей, получат цифровую версию альбома в день его релиза. При пожертвовании 750 рублей песни будут представлены без потери качества. Виниловые пластинки стоят дороже, но доступны в нескольких вариациях и цветах.
Поклонники, пожертвовавшие от 12 тысяч рублей, смогут попасть на закрытое предпрослушивание, а ещё 15 человек пригласят на закрытую экскурсию по «ВТБ Арене» перед юбилейным шоу «Арии». Это будет стоить 50 тысяч рублей. Желающие также могут стать «меценатами» и «генеральными партнёрами релиза» за 40 тысяч и 75 тысяч соответственно. Сейчас собрано уже более 3,5 миллиона рублей.
В альбом войдёт композиция «Гордиев узел», ранее выпущенная в качестве сингла.
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