Кто, если не Билан: кто достоин стать послом «Интервидения»

Российский певец Дима Билан, принёсший в 2008 году России победу на «Евровидении», назначен послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». «Рамблер» пообщался с экспертами и выяснил, подходит ли Билан для этой должности и насколько в целом перспективен конкурс.

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12 июня на Манежной площади запустили 100-дневный обратный отсчёт до «Интервидения». На этом же мероприятии объявили, что Дима Билан станет его первым культурным послом. Как заявили организаторы в Telegram-канале «Интервидения», Дима Билан «будет поддерживать участников, задавать тон и вдохновлять миллионную аудиторию по всему миру».

Конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве. В нём примут участие представители России, Беларуси, США, Китая, ОАЭ и других стран. Ранее конкурс проводился в 1965-1980-х годах. В советское время его результаты определялись международным тайным жюри из представителей стран-участниц.

Продюсер Павел Рудченко и музыкальный критик Евгений Бабичев сошлись во мнении, что Дима Билан — отличная кандидатура на должность посла «Интервидения».

Билан — единственный артист, победивший от России на «Евровидении», на конкурсе, с которым мы волей-неволей сравниваем «Интервидение». Если не он, то кто? Билан у нас узнаваемый артист. Он очень любим фанатами и экспертами. Любое его появление всегда встречалось с повышенным интересом. Евгений Бабичев музыкальный критик, медиаэксперт

При этом Рудченко выразил сомнение, что Билану удастся заинтересовать азиатскую аудиторию. Он предположил, что идеальным вариантом было бы поставить в напарники Билану певца Витаса, так как тот популярен в Азии.

Размышляя, кто мог бы стать послом «Интервидения», Бабичев обратил внимание на артистов, которые показали себя на «Евровидении». Среди них — Сергей Лазарев, занявший третье место в 2016 году, и Полина Гагарина, ставшая второй на конкурсе в 2015-м. Кроме них, по мнению Бабичева, достоин титула посла и Филипп Киркоров. Он был участником «Евровидения» в 1995 году, а после продюсировал представителей от России, Беларуси, Украины, Молдовы и других.

К самому конкурсу эксперты относятся по-разному. Как считает Рудченко, «Интервидение» настораживает тем, что сейчас о нём мало что известно.

Насколько этот конкурс будет успешным, очень сложно говорить, потому что непонятно, по каким критериям он будет проходить, как будут выбираться первое, второе, третье места и тому подобное. «Интервидение» пока — это тёмная лошадка. Вокруг этого мероприятия много информационной мишуры, но конкретики ему не хватает. Павел Рудченко продюсер, медиаэксперт, музыкальный критик

Саму идею возродить «Интервидение» Рудченко считает удачной, но он опасается, что за красивой картинкой не будет хорошего содержания.

Надеюсь, что организаторы привлекут людей, которые понимают концепцию и смысл «Интервидения». Если они так сделают, то ещё не все упущено. За три месяца можно организовать всё. Павел Рудченко продюсер, медиаэксперт, музыкальный критик

Бабичев в свою очередь отметил, что в самом начале к «Интервидению» относились скептически. Но сейчас за каждым анонсом начинает следить многочисленная аудитория, в том числе и международная.

Я наблюдаю рост различных фанатских аккаунтов в соцсетях, которые якобы готовы следить за этим конкурсом, освещать его. Например, я видел аккаунты из Малайзии, из Греции. И все они ведутся на своих языках. Это только частные примеры, но я уверен, что их на самом деле больше. Евгений Бабичев музыкальный критик, медиаэксперт

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