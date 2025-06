Зарубежные новинки недели: прятки с некромантом и женственный K-pop

Женские группы KISS OF LIFE и ITZY демонстрируют, сколь разным может быть K-pop, экс-лидер Talking Heads рассуждает об окружающих, а Twenty One Pilots прячутся от некроманта в первой песне с нового альбома. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

David Byrne — Everybody Laughs

Жанр: солнечный арт-поп.

Ранее в этом месяце культовая американская группа Talking Heads отметила 50-летие со дня первого концерта, выпустив клип на очень старую песню Psycho Killer. На этом подарки не закончились: лидер коллектива Дэвид Бирн анонсировал сольную пластинку и даже поделился её первым синглом.

Everybody Laughs — это солнечная песня о том, что объединяет людей. Бирн размышляет, как каждый из нас смеётся, плачет, живёт и умирает, — на этих метких наблюдениях строится весь текст композиции. Фоном для философского монолога служит калейдоскопная аранжировка из гитары, элегантных струнных инструментов, экзотических ударных и флейт. Для создания столь яркого звучания Бирн привлёк к работе над пластинкой нью-йоркский ансамбль Ghost Train Orchestra.

Новая сольная пластинка Дэвида Бирна будет называться «Who Is The Sky?» и выйдет 5 сентября. Её продюсером станет Kid Harpoon, работавший с Гарри Стайлсом, Майли Сайрус, Florence + The Machine и другими музыкантами первой величины.

Twenty One Pilots — The Contract

Жанр: тревожный альт-рок.

Хотя с премьеры последнего альбома Twenty One Pilots «Clancy» прошло чуть больше года, американский альт-дуэт решил уже вернуться с новой музыкой. The Contract — это первый сингл с альбома Breach, премьера которого состоится в пока нераскрытый день сентября.

Герой композиции прячется в закрытой комнате, пытаясь укрыться от некоего «некроманта». Попутно он размышляет об обещаниях, которые не сдержал, и нарушении некоего контракта. В аранжировке и манере исполнения вокалиста Тайлера Джозефа смешаны страх и тревога, а общее напряжение подстёгивается однотипным, но громким барабанным ритмом. В целом The Contract звучит так, словно он мог отлично вписаться в альбом «Пилотов» Blurryface, в этом году отметивший десятилетие.

Mantra of the Cosmos — Domino Bones (Get Dangerous)

Жанр: непредсказуемый позитивный рок.

Свежий сингл от супергруппы Mantra of the Cosmos наверняка заставит поклонников рока старой школы охнуть от изумления и радости. В состав коллектива входят барабанщик Зак Старки (сын Ринго Старра), гитарист Энди Белл (основатель шугейз-группы Ride), вокалист Шон Райдер (лидер Happy Mondays) и Марк Берри, известный как Без (танцор и также участник Happy Mondays). Для записи Domino Bones (Get Dangerous) коллектив пригласил Ноэла Галлахера — участника Oasis и лидера группы имени его самого. Получилась яркая психоделичная песня, которую Галлахер описал как «комбинацию Боба Дилана, Сальвадора Дали, Аллена Гинзберга и космической чепухи».

Альбомы

KISS OF LIFE — 224

Жанр: романтичный южнокорейский поп.

Для кого: для девушек, влюблённых в мир или самих себя.

Набирающая обороты южнокорейская поп-группа KISS OF LIFE представила мини-альбом 224. В нём девчачий квартет как никогда похож на классический гёрлз-бэнд прямиком из нулевых с тонкими отсылками на творчество Бритни Спирс, Бейонсе и других поп-див. Основу их музыки составляют нежный R&B (Heart Of Gold, Painting) и изредка — самоуверенно беззаботная подача. Мини-альбом длится всего 20 минут, но ему всё равно удаётся настроить слушателя на романтический лад и между делом напомнить, что нравиться всем невозможно и не нужно.

ITZY — Girls Will Be Girls

Жанр: самоуверенный южнокорейский поп.

Для кого: для прекрасных и независимых женщин.

Среди южнокорейских новинок также выделяется новый мини-альбом женской поп-группы ITZY. Он короче релиза KISS OF LIFE на пять минут, но при этом вмещает в себя больше жанров, звуковых нюансов и тематик.

Альбом открывает титульный поп-гимн, записанный для всех дам, готовых идти за победой. В быстром, но мрачной клубном треке Kiss & Tell группа продолжает являть собой непоколебимый монолит уверенности и сбавляет темп только к третьей композиции. После небольшой передышки ITZY завершают альбом уверенным поп-хитом, словно написанным специально для модных показов. В тексте финального трека «Walk» ITZY призывают слушательниц смело позировать на камеры и, естественно, не бояться быть собой.

Невзирая на скромный хронометраж в 15 минут, Girls Will Be Girls звучит целостно и многогранно. Посыл оставаться собой прост, но важен, а лаконичная манера высказывания только делает его достовернее.

