Новая российская музыка: AY YOLA, Татьяна Куртукова и SLAVA MARLOW

AY YOLA посвящают трек башкирским традициям, Татьяна Куртукова празднует День России, а SLAVA MARLOW ностальгирует по 2010-м. О самых интересных релизах прошедшей недели читайте в подборке от редактора «Рамблера» Анастасии Шубиной.

© Канал AY YOLA на Youtube

Синглы

AY YOLA — Yola

Жанр: этно.

Башкирская группа AY YOLA, прославившаяся благодаря хиту Homay, продолжает экспериментировать со стилями. Хотя их новый сингл Yola максимально приближен к традиционному звучанию, в нём есть и лёгкие электронные биты, и быстрый речитатив, и кокетливые вокальные партии. Как заявил коллектив в соцсетях, именно этот трек стал началом их пути — «отправной точкой и сердцем трио». Как и предыдущие песни группы, Yola продолжает идеи эпоса «Урал-Батыр». Это сказание начинается с того, что родители главного героя Урал-батыра рассказывают ему о традициях Йола. «Это не просто обычаи, а свод нравственных ориентиров: как быть человеком, как отличать добро от зла, как сохранить свет внутри, несмотря ни на что», — написали AY YOLA в соцсетях.

Татьяна Куртукова — «Русская дорога»

© Страница Татьяны Куртуковой в VK

Жанр: этно-поп.

Одна из самых патриотичных певиц современности Татьяна Куртукова не могла пройти мимо Дня России. В этот праздник она порадовала своих поклонников новой песней «Русская дорога». В ней она игриво и восторженно поёт об уникальном пути России. В энергичном треке есть своя нотка современности. Она выражена в клубных электронных битах, которые на удивление органично сочетаются с народными распевками Куртуковой.

The Hatters — «На лбу написано»

© thehatters.band

Жанр: поп-рок.

Аккордеон, фортепиано и крикливый вокал Юрия Музыченко в новой песне The Hatters «На лбу написано» погружают в привычную для группы цыганскую атмосферу. Благодаря харизме и эмоциональности Музыченко трек не звучит монотонно, а отображает сразу несколько состояний героя. В куплетах — это тихая романтика, а в припевах — взрывная любовь. Цепляющая мелодия и простые запоминающиеся слова добавляют синглу The Hatters хитовости.

MANIZHA — «Беги»

© Соцсети MANIZHA

Жанр: поп.

MANIZHA уже несколько треков посвятила женской силе, и эта тема никак не истощает её воображение. В мощном и вдохновляющем сингле «Беги» она отдаётся восточным мотивам, которые нередко переходят в резкие напевы. Ритмы, задаваемые барабанами, держат внимание до самого конца. Песня не строится по привычной схеме «припев-куплет», поэтому её мелодия постоянно удивляет слушателей.

ТОМА — «беспринципная»

© Страница певицы Томы в VK

Жанр: поп, электроника.

Фолк в последнее время тяготеет к электронике, а в новом сингле певицы Томы народные мотивы и вовсе доходят до рейва. В этом треке юная артистка размышляет о лицемерии, фальши и притворстве. Из-за тяжёлой темы в партии Томы нередко проскальзывает злость, которая прибавляет её вокалу эмоциональности и мощи. Ко всему этому примешивается напряжённость, достигаемая за счёт скрежещущих звуков и быстрого ритма.

MONA, SNIZOV — «ТОРОПИЛСЯ ОПОЗДАТЬ»

© Канал SNIZOV на Youtube

Жанр: поп.

Несчастная любовь и эмоциональные качели всё ещё цепляют артистов по всему миру и помогают забираться на первые строчки чартов. Станет ли трек от певицы MONA и музыканта SNIZOV хитом, неизвестно, но они используют несколько удачных приёмов, уже показавших себя в деле. А именно — совмещают женский и мужской вокал и обыгрывают образ асфальта, полюбившийся слушателям по песне Jakone и Kiliana. Искренность MONA и SNIZOV подчёркивается гитарными партиями, которые легко звучат на фоне модных битов.

Альбомы

SLAVA MARLOW — «ЭЛЬФ 1»

© Соцсети SLAVA MARLOW

Жанр: электроника.

После выпуска нескольких хитов вроде «ТЫ ГОРИШЬ КАК ОГОНЬ» или «Снова я напиваюсь» SLAVA MARLOW ушёл из мейнстримной музыки и посвятил себя электронике. Его новый мини-альбом «ЭЛЬФ 1» отсылает к клубной культуре 2010-х и, в частности, к музыке Skrillex. К ностальгии артист примешивает яркую танцевальную энергию и насыщенный электронный звук.

На пластинке лишь один сольный трек, все остальные — совместные песни с другими артистами. Среди них — Элджей, SALUKI, ЛСП, Глюкоза, «Градусы», а также Ксения Собчак, записавшая для альбома интро.

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