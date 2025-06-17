Клава Кока проведёт цифровую экскурсию по Эрмитажу

Певица Клава Кока стала одной из ведущих цифровых маршрутов по Эрмитажу в рамках проекта «Один музей. Три взгляда». В роли гидов компанию ей составили писатель Сергей Минаев и комик Евгений Чебатков.

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Клаве Коке досталась задача провести музейный маршрут для молодой и любознательной аудитории. «Пользователей ожидают неочевидные истории, редкие экспонаты и диалог один на один между ведущим и музеем. Причём каждой звезде проекта будет отвечать "голос" самого Эрмитажа, название которого от французского ermitage означает “место уединения”», — цитирует пресс-релиз издание «Газета.ру».

Цифровые маршруты начали свою работу 17 июня. Пройти по ним можно, воспользовавшись чат-ботом в официальном сообществе Эрмитажа «ВКонтакте». В самом музее рядом с экспонатами расположены QR-коды, открывающие доступ к эксклюзивному контенту.

Ранее Клава Кока записала саундтрек ко второй части мультфильма «Мальчик-дельфин».