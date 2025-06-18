«Маленькая революция»: как трек «Кухни» изменил российскую музыку

Одним из первых хитов этого лета стал трек «Кухни» от инди-фолк-группы «Бонд с кнопкой». В этой песне лидер коллектива Илья Золотухин надрывным голосом поёт про «кухни в бережных и нежных хрущёвках», сдабривая эту тему народными мотивами. Сначала композиция завирусилась в соцсетях, а затем дошла до верхушек российских чартов. «Рамблер» выяснил у экспертов, насколько значим успех «Бонда с кнопкой» и почему добрая музыка сейчас в тренде.

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О группе «Бонд с кнопкой»

«Бонд с кнопкой» — это группа Ильи Золотухина, образованная в 2017 году в городе Нефтекамске. Музыкант далёк от образа типичной гламурной рок-звезды. До своего взлёта он успел поработать вахтовиком на Таймыре и даже гробовщиком.

Группа постепенно набирала известность и только недавно дошла до больших сольных концертов. В апреле поклонники «Бонда с кнопкой» раскупили все билеты на их шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Несмотря на растущую популярность, «Бонд с кнопкой» всё ещё продолжают искренне общаться со своими фанатами в Telegram-канале, спрашивая, как у тех дела, и рассказывая истории из своей жизни. При этом каждое сообщение они начинают со слова «Здравствуйте».

Как песня «Кухни» стала хитом

Трек «Кухни» был выпущен 27 февраля. Ещё до официального релиза отрывок из него завирусился в соцсетях. Под эту песню пользователи стали снимать видео, в которых вспоминали свои родные дома и близких людей. На этот тренд отреагировал сам Илья Золотухин в Telegram-канале: «Я сейчас смотрел “ТикТок” и расплакался, потому что люди решили, что очень круто показывать свои радостные моменты на кухнях, с бабушками, с друзьями под “Кухни”. Я так этому рад. Спасибо».

Резкий рывок популярности у песни произошёл, когда «Кухни» похвалил Баста в YouTube-шоу «ЗАЦЕНИ МНЕ ТРЕК». Выпуск с ним вышел 15 мая на канале DISTRICT 23. Рэпер описал звучание трека как «запредельную анархию». Отдельно он отметил вокал Золотухина и лирику композиции.

Продюсер, музыкант и креативный директор фестиваля Motherland Дарья Дерюгина рассказала «Рамблеру», что лидерство трека «Кухни» в российских чартах — это маленькая революция в российской музыкальной индустрии.

Впервые за долгое время хит-парад возглавил независимый артист, у которого нет продюсеров, спонсоров и других людей, которые могли бы повлиять на его творчество. Второй удивительный момент — живой звук, ведь в последние годы на вершине чарта в основном оказывались рэперы. Дарья Дерюгина продюсер, музыкант, креативный директор фестиваля Motherland

Музыкальный критик и журналист Дмитрий Ханчин отметил, что сейчас к этой песне обращено большое внимание, потому что людям всегда интересны исполнители, выбившиеся из андерграунда.

«Кухни» выдержана в благородном жанре инди-фолка, напоминает проекты вроде Bon Iver или The Retuses. Приятно, что такая музыка может быть востребована наравне с более коммерческими жанрами. Дмитрий Ханчин музыкальный критик, журналист

Дмитрий Ханчин также добавил, что любая другая песня в жанре инди-фолк такой же успех не повторила бы, потому что у трека «Кухни» сразу же был хитовый потенциал.

Она прямолинейна, снабжена безотказным хуком, несколько манипулятивна, как и всякая успешная поп-музыка. Дмитрий Ханчин музыкальный критик, журналист

Ханчин предположил, что в будущем случится всплеск подобной музыки с уклоном на акустику.

Тренд на добрую музыку

Музыкальные журналисты, которые стали активно размышлять о неожиданном успехе трека «Кухни», пришли к мысли, что в России появился тренд на добрую музыку. К группам и артистам, которые её исполняют, даже успело прицепиться наименование — «Новые добрые». Под этим термином подразумевают исполнителей, которые выпускают песни с поддерживающей, искренней лирикой. Чаще всего у таких композиций акустическое звучание.

По мнению Ханчина, как отдельный жанр «новые добрые» вряд ли закрепятся, но изменения в российской музыке уже заметны.

Тренд налицо: «Бонд с кнопкой», Рушана, Yerkatt, «Сова» с «Перемоткой», «Сироткин» и другие артисты предлагают здоровую альтернативу всем остальным трендам. Они обращаются к публике, которой чужды совсем уж молодёжная музыка вроде madk1d и эстрада. Это мирные и комфортные песни, которые, как оказалось, очень нужны людям в дискомфортные времена. Дмитрий Ханчин музыкальный критик, журналист

Дарья Дерюгина в свою очередь также отметила, что этот тренд вносит разнообразие в музыкальную индустрию.

Про «новых добрых» мне ничего не известно, зато известно многое про «старых злых». Все циклично, и на смену рэперам приходит артист с песнями про кухни. В этом нет ничего удивительного, во все времена люди искали в музыке чего-то близкого, интимного, вдохновляющего, поэтому надеюсь, что тренд на добрые хорошие слова и красивую живую музыку с нами надолго. Дарья Дерюгина продюсер, музыкант, креативный директор фестиваля Motherland

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