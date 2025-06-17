Известный российский бард станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night

Народный артист России, автор-исполнитель Олег Митяев выступит на музыкальном фестивале Ural Music Night, который состоится 27 июня в Екатеринбурге. Его выступление пройдёт в парке Маяковского.

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Среди известных песен Олега Митяева — «Как здорово, что все мы здесь…», «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Давай с тобой поговорим!», «Небесный калькулятор», «Она такая же москвичка, как была». Как обещают организаторы фестиваля на сайте, все эти композиции Олег Митяев исполнит во время своего выступления.

Ural Music Night — крупнейший однодневный фестиваль в России, проходящий в Екатеринбурге с 2015 года. В этом году ожидается, что участие в нём примут 3 тысячи артистов. Кроме Митяева 27 июня посетители также смогут увидеть шоу башкирской группы AY YOLA, рэп-группы «АК-47», певцов Вячеслава Малежика, NILETTO и многих других.

Легендарная рэп-группа станет хедлайнером Ural Music Night