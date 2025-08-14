Как наложить музыку на фото — топ-5 способов

Сегодня смартфоны нередко автоматически собирают изображения из фотопленки в красочное слайд-шоу. Некоторые телефоны даже добавляют сверху музыку — правда, она не всегда подходит к снимкам. Мы подобрали 5 сервисов, которые помогут вам самостоятельно собрать любимые фотокарточки в видеоряд и выбрать нужный по настроению трек.

Clideo

Clideo — бесплатный онлайн-сервис, с помощью которого можно быстро отредактировать видео прямо в браузере. В заявленный функционал редактора входит большинство необходимых для любительского монтажа. Здесь у пользователей будет возможность совместить два ролика в один, изменить размер проигрываемых кадров, добавить субтитры и даже оформить финальное видео в стиле популярного мема.

Главным плюсом сервиса является его универсальность. Из-за того, что все функции Clideo работают в онлайн-формате, пользователю не нужно ничего скачивать или устанавливать, а это, в свою очередь, поможет сильно сэкономить пространство на выбранном вами устройстве.

Также это ощутимо упрощает доступ к сервису. Например, если вы случайно забыли взять с собой смартфон или ноутбук, достаточно просто вспомнить данные вашего аккаунта. В экстренных ситуациях такая возможность точно не будет лишней.

Составили для вас пошаговую инструкцию, чтобы сделать процесс создания ролика еще проще.

Шаг 1. Перейдите на официальный сайт Clideo. Нажмите на раздел «Все инструменты» и выберите пункт «Слайд-шоу».

Шаг 2. Импортируйте изображения из облачного хранилища или с ПК. Размер файлов не должен превышать 500 Мб.

Шаг 3. Расставьте фотографии в нужном порядке и выберите нужный размер видео.

Шаг 4. Экспортируйте получившееся слайд-шоу.

Шаг 5. Вновь перейдите в раздел «Инструменты» и выберите пункт «Наложить музыку на видео». Загрузите туда ранее сохраненный ролик, добавьте композицию, обрежьте ее при необходимости и вновь скачайте файл.

В разделе «Все инструменты» вы также сможете добавить субтитры, фильтры, применить эффект Stop Motion и провести массу других манипуляций с роликом. Если же доступных функций будет недостаточно, узнать о более продвинутых приложениях для монтажа на смартфонах можно в нашей подборке «Как наложить музыку на видео: топ-10 приложений для Android и iPhone».

Стандартная версия программы позволяет загружать видео только с водяным знаком. Чтобы избавиться от него, придется оформить подписку за 9 долларов в месяц. Разработчики также предлагают подключить годовой тариф — так цена одного месяца становится меньше на 3 доллара.

Мовавика Слайд-шоу (ex-Movavi Slideshow Maker)

Это простое и бесплатное приложение для редактирования фото и видеоматериалов, полностью адаптированное для любительского пользования. Внутри программы реализованы базовые функции, с помощью которых можно не только добавить выбранный вами трек к любому видеоряду, но и создать яркое слайд-шоу с нуля.

Благодаря обширной базе стоковых изображений и анимированных шаблонов, «Мовавика Слайд-шоу» — практически идеальный инструмент для начинающих блогеров, позволяющий создавать уникальный контент быстро и без особых усилий. А для более искушенных любителей монтажа мы сделали отдельную подборку: «Топ-10 программ для создания и монтажа видео с музыкой на компьютере и смартфоне».

Приложение подойдет как для Windows, так и для macOS. Рассказываем, как им пользоваться.

Шаг 1. Установите «Мовавика Слайд-шоу» на ПК. Скачивать приложение необходимо на официальном сайте, поскольку файлы со сторонних ресурсов могут грозить вредоносными программами.

Шаг 2. Как только «Мовавика Слайд-шоу» откроется, настройте подходящий вам режим работы. Если вы хотите быстро совместить фотографию и понравившуюся вам песню, выберите вариант «Мастер создания слайд-шоу». В этом случае нужно только загрузить изображения, настроить тему и добавить композицию из списка или использовать собственный аудиофайл. Если же вы хотите разнообразить видеоряд спецэффектами и воспользоваться другими полезными функциями, выберите «Ручной режим создания фильмов».

Шаг 3. Настройте переходы между фото и добавьте титры. Чтобы регулировать время показа надписи, растяните или сократите соответствующий блок с помощью мыши.

Шаг 4. Экспортируйте файл на ПК. Не забудьте предварительно посмотреть результат монтажа, чтобы при необходимости отредактировать получившийся проект.

Важно обратить внимание, что бесплатный пробный период «Мовавика Слайд-шоу» длится семь дней. За это время вы можете сделать неограниченное количество роликов, но на каждом из них будет водяной знак. Чтобы убрать его, создатели предлагают оформить один из трех вариантов подписки: годовую — за 2290 рублей, бессрочную — за 2590 и расширенную — за 3290. В платной версии программы пользователям также станет доступно больше визуальных эффектов, аудиофайлов и других полезных опций.

Filmora

Современный и довольно популярный инструмент для обработки фото и видео. Примечательно, что приложение Filmora разработано специально для использования в полупрофессиональной среде: интерфейс программы адаптирован для удобства пользователей с любым уровнем знаний в области монтажа. Благодаря интуитивно понятной навигации внутри редактора большинство его функций доступны как новичкам, так и профессионалам.

С помощью Filmora можно создать слайд-шоу из фото с музыкой за несколько минут. Вот пошаговая инструкция:

Шаг 1. Установите официальное приложение Filmora на свой ПК.

Шаг 2. После открытия программы добавьте нужные фотографии в раздел «Медиафайлы проекта» и перенесите их на таймлайн.

Шаг 3. Выберите композицию по настроению в разделе «Аудио» и растяните ее до нужного размера.

Шаг 4. Наложите фильтры и другие необходимые эффекты на фото. Например, вы можете сделать масштабирование, наклеить стикеры и придумать подпись.

Шаг 5. Сохраните получившийся ролик на устройство.

Как и другие сервисы, Filmora имеет платную подписку, которая стоит 4,17 доллара в месяц. Без нее ролики будут сохраняться с водяным знаком.

InShot

Бесплатный редактор InShot сочетает в себе множество полезных функций, удобных как для профи, так и для начинающих специалистов в сфере видеомонтажа. Интерфейс программы позволяет регулировать скорость воспроизводимых кадров, соединять несколько роликов в один и экспериментировать с фильтрами цветокоррекции.

Пользователям, находящимся в поисках удобного инструмента для создания небольших музыкальных видео, стоит обратить внимание на встроенную базу треков в InShot. Аудио-контент, предлагаемый приложением, можно использовать, не опасаясь проблем с авторскими правами. Редактор доступен как на Android, так и на iOS.

В приложении интуитивно понятно, что и как нужно делать.

Шаг 1. Скачайте приложение в Google Play или App Store.

Шаг 2. Загрузите изображения и расставьте их на таймлайне в необходимом порядке.

Шаг 3. Наложите музыку. Композицию можно выбрать из списка в соответствующем разделе или загрузить свою.

Шаг 4. Примените фильтры и эффекты. Сделайте нужное соотношение сторон в разделе «Холст».

Шаг 5. Скачайте получившееся видео.

Главный плюс этого приложения состоит в том, что скачать готовое видео можно без водяного знака. Единственное, что придется сделать ради удаления вотермарка, — потратить время на просмотр рекламы. Однако это не поможет для открытия некоторых фильтров — за них все же придется заплатить.

iMovie

Приложение iMovie доступно только владельцам iPhone. На некоторых смартфонах оно предустановлено по умолчанию, поэтому обладателям этих девайсов даже не нужно ничего скачивать, что, опять же, позволяет ощутимо сэкономить дисковое пространство устройства.

Несмотря на скептицизм в отношении стандартных программ Apple, функционал iMovie должен удовлетворить все необходимые запросы современного пользователя. Здесь можно создавать и редактировать видео как малых, так и больших объемов, работать со звуковыми эффектами и добавлять субтитры.

Интересно, что функции iMovie можно адаптировать под конкретный девайс: приложение совместимо с широким спектром видеокамер и цифровых фотоаппаратов, не входящих в линейку Apple. Вот как с ним работать:

Шаг 1. Скачайте iMovie в App Store, если приложение не встроено в ваш смартфон.

Шаг 2. После открытия программы нажмите на значок «+» и выберите в открывшемся меню пункт «Фильм».

Шаг 3. Загрузите фото из вашей галереи. Чтобы предварительно посмотреть снимки, нажмите и задержите на них палец.

Шаг 4. Нажмите на кнопку «Создать фильм». После этого можете менять последовательность фотографий и регулировать длину их показа.

Шаг 5. Наложите аудиодорожку в разделе «Добавить медиафайл».

Шаг 6. Коснитесь галочки в верхней части меню и сохраните видео на телефон. Не забудьте настроить разрешение ролика в разделе «Параметры».

Главное преимущество iMovie состоит в том, что юзеры могут сохранять ролики без рекламы и водяных знаков. Вот только для это придется владеть техникой с iOS 16 и новее.

Текст: Мария Денисенко

