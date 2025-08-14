Простой гид: как скачать музыку на Android в несколько кликов

Владельцы планшетов или смартфонов на базе Android любят устройства с этой ОС из-за гибкости в ее настройке. Это касается и музыки. На такие смартфоны можно скачивать любимые песни и альбомы. Но как делать это максимально оптимально и где искать музыку? Давайте изучим.

© cookie_studio/freepik

Ищем музыку

Для начала нам нужно найти сами композиции, которые потом скачаем на телефон.

Вариантов несколько:

• через торренты;

• с помощью сайтов и приложений для скачивания музыки;

• стриминговые сервисы.

Изучим каждый из вариантов.

Торренты

Почти все ресурсы подобного типа заблокированы. Раньше, когда лицензионный контент стоил очень дорого, пользователи ставили специальные программы для загрузки.

Подойдет такой способ тем, кто ищет определенный формат файла. Например, отдельные меломаны любят слушать музыку, которую перезаписали с винила.

Использовать данный вариант мы не рекомендуем. Это не только противозаконно, но еще и неудобно. Человеку нужно найти правильную версию, а потом ждать, когда ее смогут раздать в программе-клиенте. В конце нужно будет еще и убедиться, нужный ли это формат.

Приложения и сайты

Пиратских приложений, в которых можно слушать музыку онлайн или скачивать отдельными файлами, действительно много. Однако стоит помнить: композиции попадают на такие ресурсы нелегально, а значит, и слушатель получает нелицензионный контент.

Если говорить о сайтах, то с ними еще сложнее. Обычный запрос в поисковике «скачать музыку бесплатно» выдает множество страниц. В каждой из них приходится искать песню среди обилия рекламных баннеров и другой лишней информации. В конце чаще всего приходит файл не в формате МP3 или WAV, а предустановщик сторонней программы. Верный показатель, что внутри не будет желаемой музыки. Только вирусы и шпионское ПО, которые могут понизить производительность вашего устройства, рассылать рекламу и воровать ваши данные.

Поэтому данный способ также не советуем. Если вы все же решились скачать файл через программу и даже получили нужные композиции, то нет никаких гарантий, что в комплекте с, например, «Куклой колдуна» не будет вредоносного для системы программного обеспечения.

Как загрузить файлы с музыкой на телефон

Данную инструкцию стоит использовать только в том случае, если музыкальные файлы вы получили легальным способом. Например, приобрели лицензионный CD-диск, а потом перевели файлы в MP3 или WAV.

Способ 1. USB-кабель

• Подключите смартфон с помощью USB-кабеля в разъем для зарядки. Появится уведомление. Разрешите телефону принимать файлы и синхронизируйте устройство.

© Рамблер

• Выделите нужный файл или всю папку с музыкой. Теперь нажмите правой кнопкой мыши «Копировать».

© Рамблер

© Рамблер

• Далее переходите в папку, где у вас будет храниться музыка. Нажимаете правую кнопку мыши, выбираете команду «Вставить». Начнется закачка файлов. В момент передачи телефон должен быть постоянно подключен!

© Рамблер

• Готово! Теперь можно слушать файлы в плеере смартфона.

Способ 2. Перекинуть треки в «Избранное» Telegram.

• В десктопной версии мессенджера есть папка «Избранное». Там можно сохранять в том числе и файлы.

• Как и в первом способе, выделите файлы. Но теперь перетащите их прямо в окно чата.

• Теперь композиции заливаются. Их можно загрузить в любое время, и они смогут открыться в нужном плеере.

© Рамблер

Способ 3. Перекинуть треки в облачное хранилище

• Выберите себе облачное хранилище по вкусу и зарегистрируйте аккаунт. Сейчас такие сервисы есть у всех больших IT-компаний: СберДиск, Яндекс Диск, Облако Mail.ru, Google Диск.

• Выделите файлы на компьютере и перетащите их в хранилище.

© Рамблер

• Подождите, пока все файлы скачаются.

• Готово! Теперь файлы с музыкой будут доступны в приложении облачного хранилища. Их можно загрузить прямо на телефон.

© Рамблер

Стриминги

Потоковые сервисы — самый удобный и безопасный способ скачивать музыку на Android, так как в них нет шансов нарваться на вирусы или пиратский контент. В Звуке, Яндекс Музыке и похожих ресурсах композиции лицензированы и отгружены самими артистами либо их представителями.

Однако, чтобы комфортно пользоваться стримингами и не слушать рекламу внутри сервиса, нужна платная подписка. У Звука — это пакет «СберПрайм», у «Яндекса» — «Яндекс Плюс», у VK Музыки – VK Combo. При выборе мы исходили из цены, особенностей стриминга и дополнительных сервисов, включенных в пакет.

В итоге стриминг Звук показался нам самым оптимальным вариантом:

В Звуке можно включить HiFi-качество, дающее чистое звучание без сжатия и потерь. Для настоящих меломанов это будет важным фактором.

Возможность расплачиваться повышенными бонусами «СберСпасибо» в «СберМаркете», «Самокате», «СберЗдоровье» и других сервисах. Бонусом идут повышенный кешбэк за покупки и много других выгодных предложений.

Онлайн-кинотеатр Okko с фильмами и сериалами, которые тоже можно скачать на Android.

Как скачать музыку на Android с помощью стримингового сервиса

Так как мы выбрали Звук, то покажем на его примере.

• Сначала нужно перейти в раздел «Обзор».

© Звук

• Введите имя артиста и перейдите в его профиль.

• Найдите любимый трек или альбом и кликните на него.

© Звук

• Обратите внимание на иконку со стрелкой вниз. Она означает скачивание альбома в память смартфона. Нажмите на нее.

© Звук

Все, теперь можно слушать музыку на Android в наилучшем качестве и без подключения к интернету.

Где слушать подкасты: 5 сервисов с поддержкой RSS