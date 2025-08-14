Топ-10 лучших рэперов России из старой и новой школы

Русскоязычный хип-хоп — одно из самых оригинальных ответвлений жанра, среди представителей которого есть множество интересных и талантливых исполнителей. Количество слушателей этого направления постоянно растет, а треки рэперов все чаще попадают в различные музыкальные топы. Мы составили список из 10 самых ярких артистов разных эпох, творчество которых стало особым вкладом в хип-хоп-культуру. Имена тех, кто по праву может претендовать на звание самого лучшего рэпера в России, читайте ниже.

© Sergey Elagin/globallookpress.com

Ветераны российского хип-хопа

Рем Дигга

© Страница Рема Дигги в VK

Настоящее имя: Роман Воронин

Рем Дигга — рэпер из маленького города Гуково, расположенного в Ростовской области. Добился популярности благодаря своему уникальному стилю. Мрачные, но по-своему поучительные истории исполнителя о жизни российской глубинки, лихо закрученные динамичным речитативом с обилием эмоций, сразу же завоевали сердца слушателей.

Пик известности Романа пришелся на 2015 год. На фоне других популярных рэперов звучание Дигги было ярким, свежим и даже хищным. Это подкреплялось сиплым голосом исполнителя и агрессивным флоу. Однако главным козырем артиста, выделяющим его среди коллег-музыкантов, была техника речитатива. Рем Дигга постоянно экспериментировал с ритмикой и уделял особое внимание динамике треков.

Впрочем, внешне музыкант также отличался от остальных. У Романа парализованы обе ноги, из-за чего большинство своих треков он записал, будучи прикованным к инвалидной коляске. По рассказам самого Рема Дигги, травма стала результатом несчастного случая во время занятия паркуром. Рэпер сорвался с четвертого этажа и сломал позвоночник.

Баста

© Страница Басты в VK

Настоящее имя: Василий Вакуленко

Карьеру Басты можно назвать одной из самых успешных в истории русского рэпа. Первая известность пришла к Василию еще в 1998 году, с премьерой песни «Моя игра». Сингл, в 2019-м отметивший свое 20-летие, до сих пор считается культовым среди поклонников музыканта. Впрочем, на счету исполнителя довольно обширный список хитов, обожаемых всей Россией.

За более чем два десятка лет творческой деятельности Баста добился впечатляющих успехов. В 2022 году его концерт собрал целых 70 000 человек в московских «Лужниках», а недавно стало известно, что запись этого выступления покажут в эфире Первого канала.

Дискография Вакуленко также ярко выделяется на фоне других популярных хип-хоп-музыкантов старой школы. Среди композиций артиста можно найти как лиричные поп-песни, не раз попадавшие в ротации радиостанций, так и хулиганский, прямолинейный рэп о темной стороне его жизни.

Чтобы отразить все многообразие собственного творчества Баста запустил несколько сайд-проектов: Ноггано, N1NT3ND0 и Gorilla Zippo. Также Василий входит в состав дуэта Bratia Stereo, в рамках которого совместно с коллегой и близким другом QП экспериментирует с танцевальной электроникой.

Впрочем, на этом амбиции Басты не заканчиваются. В недавнем интервью для интернет-шоу «Вписка» музыкант заявил, что работает над дебютным альбомом нового сайд-проекта, рэпкор-коллектива «Рабочий городок».

Скриптонит

© Страница Скриптонита в VK

Настоящее имя: Адиль Жалелов

Появление Скриптонита на российской рэп-сцене — переломный момент для всего жанра. Его дебютный альбом «Дом с нормальными явлениями», выпущенный в 2015 году, продемонстрировал кардинально новый подход к работе над музыкой и был высоко оценен как слушателями, так и исполнителями.

Благодаря необычной подаче, свежему звучанию и простым, но жизненным текстам творчество Скриптонита быстро обзавелось толпой преданных поклонников, а его личность до сих пор считается одной из самых авторитетных среди рэп-музыкантов.

Главными нововведениями, появившимися в треках русскоязычных исполнителей после дебюта Адиля, стали музыкальность, мелодичность и стилистическая вариативность. Артисты все чаще стали смешивать хип-хоп с другими жанрами и направлениями, не боясь использовать нестандартные инструменты для улучшения собственного звучания. После этого практически вся Россия зазвучала по-новому.

Скриптонита также можно назвать состоявшимся продюсером. В 2019 году рэпер открыл музыкальный лейбл Musica36, в рамках которого успешно курировал несколько проектов в абсолютно разных жанрах. Одним из самых главных открытий, не относящихся к хип-хопу, стал инди-поп-дуэт «Сестры», с которым Адиль записал несколько совместных треков.

Несмотря на многогранность своего творчества, Скриптонит старается выпускать музыку под одним сценическим именем. Однако для самых смелых музыкальных решений Адиль предпочел создать нечто отдельное. Единственным сайд-проектом артиста стал коллектив Gruppa Skryptonite, в рамках которого он экспериментирует с инди, электроникой, трип-хопом и другими жанрами, постоянно меняя их комбинации.

Бабангида

© Страница Бабангиды в VK

Настоящее имя: Василий (по другой версии — Александр) Бакулин

Творчество Бабангиды едва ли знакомо молодому поколению слушателей, однако еще несколько лет назад без его упоминания не обходился ни один топ русскоязычных рэперов. Пик популярности артиста пришелся на конец двухтысячных, и за несколько лет активности его псевдоним обрел культовый статус в андерграундном хип-хоп-сообществе.

О биографии Бабангиды известно крайне мало. Музыкант родился 17 сентября 1981 года в Калининграде, а свой псевдоним получил благодаря футбольной форме Тиджани Бабангиды, которую постоянно надевал на дворовых матчах. Даже настоящее имя исполнителя доподлинно неизвестно: в сети его называют то Александром, то Василием. Из-за тяги к анонимности и нарочитому избеганию общественного внимания рэпера часто именуют «русским MF DOOM».

Первая популярность пришла к исполнителю благодаря публикациям его песен на тематических форумах. Треки Бабангиды были своего рода антирэпом, так как их философия разительно отличалась от мейнстримной музыки того времени. В большинстве песен артист едко критиковал хип-хоп-сообщество того времени, всячески презирая попытки коллег подражать западному звучанию, ратуя за то, что у русского рэпа должен быть свой путь.

Уникальность исполнителя также выражалась в нестандартном подходе к ритмике, рифмовке и подаче. Флоу Бабангиды был грузным, монотонным и довольно напористым, а строчки постоянно менялись в объеме, делая его речитатив непредсказуемым для слушателя. Впрочем, именно благодаря радикальному протесту творчество рэпера и стало столь ценным для андерграунда.

Пропал Бабангида так же неожиданно, как и появился: в какой-то момент музыкант попросту перестал публиковать новые треки.

Смоки Мо

© Страница Смоки Мо в VK

Настоящее имя: Александр Цихов

Санкт-Петербургский музыкант Смоки Мо — один из немногих долгожителей российского хип-хопа, до сих пор выпускающий музыку. Его альбом «Кара-Тэ» 2004 года считается русскоязычной классикой рэпа, а творческий стаж Александра насчитывает более 20 лет активности.

Пик популярности Смоки Мо пришелся на середину и конец десятых, однако его творчество во многом опередило свое время. Ранние треки артиста буквально пестрят различными метафорами и яркими образами, характерными для абстрактного хип-хопа. А творческое объединение Def Joint, в числе основателей которого также был Александр, стало одним из первых популяризаторов трэпа.

На сегодняшний день Смоки Мо продолжает выпускать песни, экспериментируя с актуальными стилями, что выгодно выделяет его на фоне других хип-хоп-исполнителей старой школы. В треклистах нескольких последних релизов исполнителя можно услышать дрилл, джерси-клаб и другие молодые поджанры.

Главные русскоязычные хип-хоп-альбомы 2024 года

Главные фрешмены русского рэпа

Toxi$

© Страница Toxi$ в VK

Настоящее имя: Андрей Смелянский

Toxi$ — абсолютный феномен первой половины 2023 года. Первая популярность пришла к исполнителю благодаря коротким видео, которые завирусились в Telegram. Ролики быстро разошлись на цитаты среди молодежи, и всего за несколько месяцев Toxi$ стал одним из самых обсуждаемых явлений в русскоязычном хип-хопе.

Биография Андрея противоречит всему, что когда-то в России считалось обязательным для рэпера. Никакого криминала, нищеты и жизни в условиях гетто: Toxi$ — приятный, образованный и воспитанный молодой человек, который вырос в достатке и просто хотел делать музыку.

Долгое время он писал в стол, экспериментируя со стилем в поисках собственного звучания, и в итоге остановился на нью-джазе. Это экспериментальный поджанр трэпа, сочетающий в себе элементы электроники, гиперпоп-музыки и неопсиходелии. Под гулкие, напичканные синтезаторами аранжировки Toxi$ сочетает строчки о богатстве и роскоши с полуабсурдными выпадами в сторону врагов.

Обилие обработки и эффектов делает голос Андрея практически неузнаваемым, из-за чего при прослушивании невольно забываешь, что по ту сторону микрофона стоит совсем юный парень, который просто развлекается. Тем не менее творчество Toxi$ — своего рода постирония, направленная на состояние индустрии в целом, а также довольно яркий сигнал о том, что от прошлого хип-хоп-культуры не осталось совсем ничего.

Kai Angel & 9mice

© Страница 9mice в VK

Настоящие имена: Дмитрий Ицков и Сергей Дмитриев

Творческое объединение VIPERR, состоящее из дуэта артистов Kai Angel и 9mice, не просуществовало и года, однако уже обрело скандальную известность. Оба исполнителя ведут себя довольно вызывающе, а иногда даже высокомерно по отношению к другим, тем самым провоцируя коллег на конфликт.

Сценический образ Kai Angel и 9mice подобные выходки только подкрепляют. Музыка дуэта отличается холодным, наэлектризованным звуком, динамичной ритмикой и агрессивной подачей, а ребята почти всегда полностью укутаны в черную одежду — это ли не современное прочтение готики и идеалов панк-культуры?

Осталось только понять, насколько артисты искренни в своих проявлениях. Впрочем, даже если поведение Kai Angel и 9mice в итоге окажется продуманной кампанией по продвижению своей музыки, количество их фанатов только возрастет. VIPERR умеют делать шоу, а следить за их творческой активностью — как кататься на американских горках непристегнутым. Страшновато, но очень интересно.

BATO

© Страница BATO в VK

Настоящее имя: Джабраил

Впрочем, далеко не все современные российские рэперы являются сторонниками футуристического звучания. В треках исполнителя BATO, например, экспериментальные элементы мирно соседствуют с традиционным хип-хопом старой школы.

Техничный речитатив артиста пришелся по душе коллегам: в дискографии BATO уже есть множество совместных работ с популярными рэперами, всячески выражающими ему поддержку.

Более того, с недавних пор музыкант вошел в состав объединения HELLA HILLZ, созданного совместно с JEEMBO и TVETH. Музыка всех троих отличается мрачной, холодной и даже мистической атмосферой, поэтому их будущие релизы непременно понравятся всем почитателям фонка, трилла и хардкор-рэпа.

Friendly Thug 52 Ngg

© Соцсети Friendly Thug 52 Ngg

Настоящее имя: Александр Романов

Объединение 52, в которое входят Friendly Thug и его близкий друг ALBLAK, буквально за считаные месяцы превратилось из локально известной санкт-петербургской команды в самое обсуждаемое явление последних лет. Расслабленный речитатив Александра, смешанный с историями о районной жизни и плавным звучанием трэп-музыки западного побережья, сразил российского слушателя наповал.

Впрочем, российские хип-хоп-исполнители старшего поколения оценили потенциал Тага не менее высоко. Вслед за дебютным альбомом Cruiser Aurora (2022) Александр начинает буквально коллекционировать совместные работы: всего за несколько месяцев он успел поработать с SALUKI, Скриптонитом, OBLADAET, T-Fest и другими именитыми артистами.

Творчество Friendly Thug 52 Ngg подкупает своей искренностью и простотой. Куплеты рэпера в основном посвящены личным переживаниям и жизненным ситуациям, в которых слушателю легко увидеть сходство с самим собой. Таг не пытается соответствовать никакому сценическому образу, и именно благодаря этому он за столь короткое время стал любимцем индустрии.

Не так давно Александр анонсировал второй альбом, премьера которого должна состояться осенью 2023 года. Релиз уже можно назвать одним из самых ожидаемых в этом году. Получится ли у него удержать планку?

LOVV66

© Страница LOVV66 в VK

Настоящее имя: Иван Шабашов

LOVV66 уже давно обрел определенную популярность в индустрии, однако называть его ветераном все-таки рановато. Но при условии, что в творчестве Ивана явно прослеживается процесс поиска «того самого» звучания, значок фрешмена ему куда больше подходит.

В репертуаре LOVV66 уже поэкспериментировал с гипертрэпом, рэйджем, электроникой и классическим трэпом, а в последнее время неожиданно ударился в танцевальный поп с ностальгическим звучанием двухтысячных. Многогранность и универсальность Ивана как артиста поражает, и поэтому за его переменами так интересно следить.

LOVV66 отлично работает с голосом, умеет перестраиваться под разные образы, вживаться в них и тем самым погружать слушателя в свою музыкальную вселенную. Это заметно даже в недавнем совместном релизе с Федуком. «Не забывай меня» — чуть ли не прямой телепорт на танцпол какой-нибудь дискотеки из 2003 года, на которой некогда футуристичный трэпер Иван смотрится так, будто никогда ее и не покидал.

Судя по всему, обновленный образ LOVV66 вдохнет очередное, уже четвертое дыхание в карьеру артиста.

Текст: Илья Власов