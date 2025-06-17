Рок-группа Wildways и рэпер OG Buda объявили о выходе сингла

Рок-группа Wildways и хип-хоп-артист Григорий Ляхов, известный под псевдонимом OG Buda, анонсировали совместный сингл. Он получил название «100% боль».

© Страница OG Buda в VK; wildwaysofficial.com

В своих соцсетях музыканты поделились сниппетом грядущего трека. Судя по нему, песня будет посвящена неудачной любви. «Детка хочет быть его на 100%, но для неё он 100% боль», — поёт в выложенном отрывке вокалист Wildways Анатолий Борисов.

Wildways не в первый раз записывают песню с артистом не своего жанра. До этого рокеры работали с инди-поп-певицей polnalyubvi, поп-исполнительницей Mary Gu, которая впоследствии стала женой Борисова. Группа также выпускала свою версию поп-хита МакSим «Ветром стать».

Релиз сингла «100% боль» намечен на 20 июня.

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