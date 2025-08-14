Топ-10 величайших клавишников за всю историю мировой музыки
Фортепиано — один из основополагающих инструментов в музыкальном мире. Мелодичные переборы черно-белых клавиш можно услышать чуть ли ни во всех существующих жанрах — от джаза и блюза до поп-музыки и нью-эйджа. Мы собрали для вас 10 великих клавишников, чье виртуозное владение инструментом ощутимо повлияло на историю мировой музыки.
Элтон Джон
Чтобы описать все достижения сэра Элтона Джона на музыкальном поприще, одной статьи маловато — придется писать целую энциклопедию. На протяжении своей многолетней карьеры он продал более 300 миллионов копий релизов по всему миру, получил множество наград (среди которых пять «Грэмми» и два «Оскара») и выпустил более 50 хитов, которые попали в британские чарты.
Поп-музыка многим обязана сэру Элтону, в том числе его переосмыслению клавишных партий. Элтон Джон — классический пианист, который влюбился в рок-н-ролл и совместил виртуозную сложность с легким звучанием. Фортепианные партии Элтона Джона играть довольно трудно, так как они идут вразрез с вокальными мелодиями, но чтобы получить удовольствие от прослушивания его музыки, необязательно вникать во все академические тонкости.
Рэй Чарльз
Рэй Чарльз был талантливым автором текстов и прекрасным певцом, но, что для нас важнее, он был виртуозным пианистом, который смог разработать свой фирменный стиль. Чарльз совместил джаз, блюз и R&B, представив миру новый жанр под названием соул.
Несмотря на то что музыкант рано лишился зрения (Рэй Чарльз полностью ослеп в 7 лет), он никогда не акцентировал на этом внимания и считал, что его слепота ни на что не повлияла. В отличие от его музыки, которая вдохновила многих известных артистов — от Элвиса Пресли до Стиви Уандера.
Билли Престон
Билли Престон с гордостью носит звание одного из лучших сессионных клавишников 60-х. Он успел поработать со многими известными музыкантами десятилетия — в его послужном списке можно встретить Рэя Чарльза, Литтл Ричарда, Арету Франклин и Боба Дилана. Кроме того, Билли Престон известен своим участием в записи лонгплея Get Back (материалы с той сессии в итоге стали альбомом Let It Be) небезызвестной группы The Beatles.
Джордж Харрисон привел Престона в надежде разбавить напряжение между участниками группы — клавишнику удалось музыкально сплотить четверку, хоть и ненадолго. В итоге получилось записать много хороших треков, в том числе и сингл Get Back, в подписи к которому официально указано имя Билли Престона.
Вангелис
Вангелис прежде всего известен своими саундтреками к фильмам «Бегущий по лезвию» (1982), «Александр» (2004) и «Огненные колесницы» (1981) — за музыку к последнему он даже получил «Оскар». Однако до начала своей композиторской карьеры Вангелис сидел за клавишами (в основном за электроорганом) в группе Aphrodite's Child, пытаясь преобразовать звучание и выжать из электронных синтезаторов все, что только можно.
В результате творчество Вангелиса сильно повлияло на жанры электроники, нью-эйджа и прогрессивного рока. К слову, когда не менее великий клавишник Рик Уейкман покинул группу YES, именно Вангелису предложили его заменить. Правда, композитор на это не согласился — в роке ему было тесновато.
Джейкоб Кольер
В свои 28 лет Джейкоб Кольер уже приобрел славу милого и неопрятного музыкального гения. Его виртуозная способность вертеть музыкальной теорией так, как ему вздумается, уже принесла ему несколько премий «Грэмми», а благодаря своим энергичным и оригинальным живым выступлениям Джейкоб заработал любовь и уважение публики.
Его простота и открытость удивительно сочетаются с феноменальным мастерством игры на фортепиано — именно за этим инструментом Кольер проводит большинство своих концертов. И это не считая многочисленных аранжировок, в которых он умело совмещает джаз, блюз, фанк и R&B.
Херби Хэнкок
Хэнкок является одним из самых влиятельных джазовых пианистов XX века, однако этим жанром его музыкальная карьера не ограничивается. Поиграв немного с Майлзом Дэвисом, он занялся сольным творчеством и пустился исследовать фьюжн, соул, фанк и даже электронную музыку.
Превосходные навыки импровизации и умение чувствовать инструмент позволяли Хэнкоку делать все, что ему только вздумается, поэтому, может, он и получил свои 14 премий «Грэмми». Музыкальная разносторонность позволила ему сотрудничать с новым поколением артистов — например, его можно встретить на пластинке рэпера Flying Lotus под названием You're Dead 2014 года.
Стиви Уандер
Великий концептуалист Стиви Уандер стал еще одним клавишником, который преобразовал жанр R&B благодаря виртуозному использованию синтезаторов и других электронных музыкальных инструментов. Уандер прославился своим фанковым фортепианным стилем и внимательным подходом к созданию концептуальных альбомов.
Кроме того, он вошел в историю как самый молодой артист, чей сингл занял первое место Billboard Hot 100, — Уандеру было всего 13 лет, когда его песня Fingertips возглавила чарты в 1963 году.
Билли Джоэл
Один из самых плодовитых артистов XX века, Билли Джоэл, сделал фортепиано по-настоящему популярным. Именно он подарил нам хит Piano Man, название которого со временем превратилось в его собственное прозвище.
Произошло это небезосновательно — в песне Джоэл упомянул период своей биографии, когда он играл на пианино в барах Нью-Йорка. Теперь же Билли занимает место в Зале славы рок-н-ролла, а его портрет висит в галерее Steinway Hall — он единственный неклассический музыкант, удостоенный такой чести.
Джерри Ли Льюис
Джерри Ли Льюис по праву считается иконой рок-н-ролла. Благодаря своему мастерству он смог выдвинуть фортепиано на первый план в этом жанре. Его выступления были зрелищными и энергичными; Льюис известен тем, что усиливал эффект своей театральностью. Во время концертов он часто отправлял в полет свой стул для пианино, а сам инструмент еле выдерживал его музыкальный натиск — музыкант часто играл на нем ногами или даже головой.
Берни Уоррелл
Композитор и клавишник Берни Уоррелл прославился как участник проекта Parliament-Funkadelic. Хоть его имя не такое известное (в отличие от Элтона Джона или Стиви Уандера), любой фанат фанка и соула знает, что Уоррелл чувствовал себя в этих жанрах как рыба в воде. Он мог выбить из черно-белых клавиш такой грув, что даже лучшим бас-гитаристам оставалось лишь молча завидовать в сторонке.
Уоррелл также успел посотрудничать с Talking Heads — когда те записывали Remain in Light в 1980 году, они понимали, что не смогут воспроизвести пластинку на сцене без посторонней и особо талантливой помощи. В итоге Уоррелл отыграл с группой не один концерт, выжимая из синтезаторных партий Talking Heads весь фанк, который только можно было себе представить.
Текст: Анастасия Тронина