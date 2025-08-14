Топ-10 величайших клавишников за всю историю мировой музыки

Фортепиано — один из основополагающих инструментов в музыкальном мире. Мелодичные переборы черно-белых клавиш можно услышать чуть ли ни во всех существующих жанрах — от джаза и блюза до поп-музыки и нью-эйджа. Мы собрали для вас 10 великих клавишников, чье виртуозное владение инструментом ощутимо повлияло на историю мировой музыки.

© Алексей Куденко/РИА Новости

Элтон Джон

Чтобы описать все достижения сэра Элтона Джона на музыкальном поприще, одной статьи маловато — придется писать целую энциклопедию. На протяжении своей многолетней карьеры он продал более 300 миллионов копий релизов по всему миру, получил множество наград (среди которых пять «Грэмми» и два «Оскара») и выпустил более 50 хитов, которые попали в британские чарты.

Поп-музыка многим обязана сэру Элтону, в том числе его переосмыслению клавишных партий. Элтон Джон — классический пианист, который влюбился в рок-н-ролл и совместил виртуозную сложность с легким звучанием. Фортепианные партии Элтона Джона играть довольно трудно, так как они идут вразрез с вокальными мелодиями, но чтобы получить удовольствие от прослушивания его музыки, необязательно вникать во все академические тонкости.

Интересные факты об Элтоне Джоне: помог наладить отношения с СССР, любит футбол

Рэй Чарльз

© Heinrich Klaffs/CC BY-SA 2.0

Рэй Чарльз был талантливым автором текстов и прекрасным певцом, но, что для нас важнее, он был виртуозным пианистом, который смог разработать свой фирменный стиль. Чарльз совместил джаз, блюз и R&B, представив миру новый жанр под названием соул.

Несмотря на то что музыкант рано лишился зрения (Рэй Чарльз полностью ослеп в 7 лет), он никогда не акцентировал на этом внимания и считал, что его слепота ни на что не повлияла. В отличие от его музыки, которая вдохновила многих известных артистов — от Элвиса Пресли до Стиви Уандера.

Билли Престон

Билли Престон с гордостью носит звание одного из лучших сессионных клавишников 60-х. Он успел поработать со многими известными музыкантами десятилетия — в его послужном списке можно встретить Рэя Чарльза, Литтл Ричарда, Арету Франклин и Боба Дилана. Кроме того, Билли Престон известен своим участием в записи лонгплея Get Back (материалы с той сессии в итоге стали альбомом Let It Be) небезызвестной группы The Beatles.

Джордж Харрисон привел Престона в надежде разбавить напряжение между участниками группы — клавишнику удалось музыкально сплотить четверку, хоть и ненадолго. В итоге получилось записать много хороших треков, в том числе и сингл Get Back, в подписи к которому официально указано имя Билли Престона.

Вангелис

© Aron U/CC BY-SA 4.0

Вангелис прежде всего известен своими саундтреками к фильмам «Бегущий по лезвию» (1982), «Александр» (2004) и «Огненные колесницы» (1981) — за музыку к последнему он даже получил «Оскар». Однако до начала своей композиторской карьеры Вангелис сидел за клавишами (в основном за электроорганом) в группе Aphrodite's Child, пытаясь преобразовать звучание и выжать из электронных синтезаторов все, что только можно.

В результате творчество Вангелиса сильно повлияло на жанры электроники, нью-эйджа и прогрессивного рока. К слову, когда не менее великий клавишник Рик Уейкман покинул группу YES, именно Вангелису предложили его заменить. Правда, композитор на это не согласился — в роке ему было тесновато.

Джейкоб Кольер

В свои 28 лет Джейкоб Кольер уже приобрел славу милого и неопрятного музыкального гения. Его виртуозная способность вертеть музыкальной теорией так, как ему вздумается, уже принесла ему несколько премий «Грэмми», а благодаря своим энергичным и оригинальным живым выступлениям Джейкоб заработал любовь и уважение публики.

Его простота и открытость удивительно сочетаются с феноменальным мастерством игры на фортепиано — именно за этим инструментом Кольер проводит большинство своих концертов. И это не считая многочисленных аранжировок, в которых он умело совмещает джаз, блюз, фанк и R&B.

Херби Хэнкок

© Соцсети Херби Хэнкока

Хэнкок является одним из самых влиятельных джазовых пианистов XX века, однако этим жанром его музыкальная карьера не ограничивается. Поиграв немного с Майлзом Дэвисом, он занялся сольным творчеством и пустился исследовать фьюжн, соул, фанк и даже электронную музыку.

Превосходные навыки импровизации и умение чувствовать инструмент позволяли Хэнкоку делать все, что ему только вздумается, поэтому, может, он и получил свои 14 премий «Грэмми». Музыкальная разносторонность позволила ему сотрудничать с новым поколением артистов — например, его можно встретить на пластинке рэпера Flying Lotus под названием You're Dead 2014 года.

Стиви Уандер

Великий концептуалист Стиви Уандер стал еще одним клавишником, который преобразовал жанр R&B благодаря виртуозному использованию синтезаторов и других электронных музыкальных инструментов. Уандер прославился своим фанковым фортепианным стилем и внимательным подходом к созданию концептуальных альбомов.

Кроме того, он вошел в историю как самый молодой артист, чей сингл занял первое место Billboard Hot 100, — Уандеру было всего 13 лет, когда его песня Fingertips возглавила чарты в 1963 году.

Билли Джоэл

© SRA Andrew J. Rice/Public Domain

Один из самых плодовитых артистов XX века, Билли Джоэл, сделал фортепиано по-настоящему популярным. Именно он подарил нам хит Piano Man, название которого со временем превратилось в его собственное прозвище.

Произошло это небезосновательно — в песне Джоэл упомянул период своей биографии, когда он играл на пианино в барах Нью-Йорка. Теперь же Билли занимает место в Зале славы рок-н-ролла, а его портрет висит в галерее Steinway Hall — он единственный неклассический музыкант, удостоенный такой чести.

Джерри Ли Льюис

Джерри Ли Льюис по праву считается иконой рок-н-ролла. Благодаря своему мастерству он смог выдвинуть фортепиано на первый план в этом жанре. Его выступления были зрелищными и энергичными; Льюис известен тем, что усиливал эффект своей театральностью. Во время концертов он часто отправлял в полет свой стул для пианино, а сам инструмент еле выдерживал его музыкальный натиск — музыкант часто играл на нем ногами или даже головой.

Берни Уоррелл

Композитор и клавишник Берни Уоррелл прославился как участник проекта Parliament-Funkadelic. Хоть его имя не такое известное (в отличие от Элтона Джона или Стиви Уандера), любой фанат фанка и соула знает, что Уоррелл чувствовал себя в этих жанрах как рыба в воде. Он мог выбить из черно-белых клавиш такой грув, что даже лучшим бас-гитаристам оставалось лишь молча завидовать в сторонке.

Уоррелл также успел посотрудничать с Talking Heads — когда те записывали Remain in Light в 1980 году, они понимали, что не смогут воспроизвести пластинку на сцене без посторонней и особо талантливой помощи. В итоге Уоррелл отыграл с группой не один концерт, выжимая из синтезаторных партий Talking Heads весь фанк, который только можно было себе представить.

Текст: Анастасия Тронина