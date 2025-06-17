Ник Кейв рассказал, почему отказался от сотрудничества с Моррисси

Австралийский рок-музыкант Ник Кейв признался, что в 2024 году экс-вокалист британской группы The Smiths Моррисси обратился к нему с просьбой о сотрудничестве. Кейв «вежливо отказался» от этого предложения.

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Ник Кейв вспомнил об этой истории, отвечая на вопрос фаната об отношениях с Моррисси, на своём сайте Red Hand Files. «На самом деле я никогда не встречался с Моррисси, и, вероятно, именно поэтому он мне нравится. Он, несомненно, сложная и противоречивая фигура, человек, которому доставляет немалое удовольствие выводить людей из себя», — написал Кейв. При этом он отметил, что Моррисси — «лучший автор текстов своего поколения».

Как рассказал Ник Кейв, Моррисси прислал ему песню для сотрудничества, которая на первый взгляд была «довольно приятной». Но, по его мнению, она начиналась с длинного и неуместного вступления на греческом инструменте бузуки.

«Мне также показалось, что на самом деле он хотел, чтобы я не пел, а выдавал поверх партии бузуки излишне провокационную и немного глуповатую речь против воукизма, которую он написал», — поделился Кейв. Воукизм — это американский политический термин. Он обозначает идеологию социальной осознанности, направленную на борьбу с дискриминацией и неравенством. Кейв отметил, что в чём-то он даже был согласен с Моррисси, но в целом такие высказывания не в его духе, так как он старается не впутывать политику в свою музыку.

Ещё в ноябре 2024 года Моррисси на концерте в Нью-Джерси заявил, что все боятся выпускать его музыку. «Как вы знаете, я главный сторонник свободы слова. Это сейчас криминализировано, по крайне мере в Англии», — цитирует его слова Billboard.

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