Певицы 90-х: женщины, изменившие музыкальную жизнь России

Музыка 90-х занимает особое место в сердце каждого жителя нашей страны. Это время подарило нам множество музыкальных коллективов, певцов и певиц, чьи имена по сей день отзываются в душе с теплотой. На этот раз мы решили уделить внимание самым важным и ярким певицам, пик славы которых пришелся на 90-е годы. Включайте плейлист и ностальгируйте вместе с нами.

Колибри

Женская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, сформировавшаяся под влиянием рок-сцены конца 90-х. Отборные красотки-певицы Наталья Пивоварова, Ольга Фещенко, Елена Юданова, Ирина Шароватова и Инна Волкова объединились в 1988-м и в 1991-м представили свой первый альбом «Манера Поведения». Этот релиз создавался совместно с группами «Аквариум», «Наутилус Помпилиус» и «Телевизор». Жанр музыки «Колибри» находится на стыке экспериментального рока, новой волны, дарк-вейва и кабаре. Хитами постсоветского герлз-бэнда считаются «Американская жена», «Желтый лист осенний» и «Провал». В 2020-м ходили слухи о том, что «Колибри» воссоединились и готовят к выпуску альбом, но вскоре солистка группы Инна Волкова опровергла эту информацию.

Лика Стар

Лика Павлова, или Лика Стар, — настоящая звезда, чья карьера началась в 90-е. Она прославилась как первая девушка-диджей и первая девушка-рэпер в СССР и в России. Известность к Лике пришла благодаря популярным хитам «Одинокая луна», «Би-би, такси» и «Пусть пройдет дождь». Смелый имидж певицы и вызывающий стиль быстро сделали ее знаменитой. Лика Стар также стала первой исполнительницей, которая снялась обнаженной для российского выпуска журнала Playboy. В настоящее время артистка ведет спокойную и размеренную жизнь в Италии вместе с мужем и двумя детьми.

Линда

Одна из самых влиятельных певиц 90-х. За всю свою творческую карьеру она продала свыше пяти миллионов копий лонгплеев. В свою очередь, известный на всю Россию хит «Ворона» превысил тираж в три с половиной миллиона копий. Неординарный образ мрачной девушки с черными губами, холодные аранжировки треков, меланхоличные тексты — все это объединилось в органичном образе Линды. На счету артистки 10 студийных альбомов, последний из которых был записан и выпущен в 2020-м. Сегодня исполнительница по-прежнему занимается музыкой и активно гастролирует.

Анжелика Варум

Певица, автор песен, актриса и заслуженная артистка РФ Анжелика Варум начала свою творческую деятельность в девяностые. Изящная, обаятельная и нежная артистка представила миру свой дебютный альбом «Good Bye, мой мальчик» в 1991 году. С этого момента популярность Варум только набирала обороты. За все время звезда записала 15 сольных лонгплеев, получила множество наград и стала одной из самых главных певиц не только постсоветской, но и российской эстрады. Сегодня Анжелика находится в счастливом браке с Леонидом Агутиным. Их звездный союз подарил миру немало хитов, среди которых «Все в твоих руках» и «Я буду всегда с тобой»

Ева Польна и «Гости из будущего»

Электронный дуэт из Санкт-Петербурга, основанный в конце девяностых музыкантами Юрием Усачевым и Евой Польной. В начале творческого пути музыканты экспериментировали с джанглом и даун-темпо. Интересно, что известность пришла к «Гостям из будущего» сначала в Европе, благодаря джангл-альбому «Время песок» (1998). Этот альбом оказал огромное влияние на всю электронную сцену, которая в России тогда находилась на этапе становления. Нежный голос Евы и чувственная лирика вместе с модными танцевальными битами Усачева полюбились многим. Сегодня их музыка приводится в пример как эталонное звучание российской электроники конца 90-х. После распада группы в 2009-м Ева начала сольную карьеру, которая принесла ей еще большую популярность. Сегодня звезда продолжает выпускать треки и гастролировать.

Мария Макарова и «Маша и медведи»

© Gennadii Sergeev/www.globallookpress.com; страница Марии Макаровой в VK

Психоделический фолк-рок-коллектив из Краснодара, созданный в 1997 году. Экс-диджей Мария Макарова вместе с солистом группы «Мегаполис» Олегом Нестеровым приложили немало усилий для создания самобытного звучания музыки «Маши и Медведи». Первые композиции «Любочка» и «Б. Т.» стремительно набрали популярность среди молодежи и стали хитами. Не подвел и видеоряд — клипы на эти треки были отсняты в Индии. В следующем году на фестивале Maxidrom, проводимом радиостанцией Maximum, группе присвоили статус «Открытие 1998 года». После этого их популярность начала расти, а вместе с этим начался активный период гастролей. Почти все крупные издания, такие как MTV Russia, «Матадор», «ОМ», «Московский комсомолец», отметили успех молодой группы. Сегодня «Маша и Медведи» ведут активную концертную деятельность и продолжают выпускать новую музыку. Последний студийный альбом «Пиф-Паф» вышел в 2020 году.

Наталья Ветлицкая

Настоящее сокровище, которое в 90-х взял под свое крыло кинокомпозитор Андрей Зуев. Он же написал для нее хиты «Посмотри в глаза» и «Магадан» в 1992 году, которые принесли ей популярность. На пике своей карьеры Ветлицкая прославилась как один из самых главных секс-символов шоу-бизнеса. Первоклассная красотка с ярким образом и приятным тембром голоса занимала первые места в музыкальных хит-парадах девяностых, а ее романтические отношения всегда находились в центре обсуждений. Сегодня творческая деятельность Ветлицкой приостановлена, но артистка неоднократно заявляла, что, возможно, скоро она вернется на сцену с новыми хитами.

Ирина Трепакова и «Весна на улице Карла Юхана»

Музыкальная группа «Весна на улице Карла Юхана» была основана в Москве в 1993-м. Коллектив назван в честь одноименной картины Эдварда Мунка. Певица Ирина Трепакова прославилась как вокалистка группы. Чарующий образ артистки и слегка академический вокал вызывали у критиков смешанные ощущения, но однозначно музыка этого коллектива подарила миру неординарный и самобытный саунд. От гитарного звучания к шугейзу и джангл-попу — музыканты не боялись экспериментировать, поэтому они заняли место в истории музыкальной сцены 90-х как одна из самых необычных групп. Ирина Трепакова и сегодня считается очень привлекательной и таинственной фигурой конца прошлого столетия.

Наталия Медведева

© Иван Р./CC BY-SA 4.0

И чтец, и жнец, и на дуде игрец — так можно описать творческую деятельность Наталии Медведевой. Певица, актриса, поэтесса, писательница и журналистка Медведева прожила короткую, но очень насыщенную жизнь, оставив после себя множество журналистских работ, фильмов и, конечно, музыку. Наталию Медведеву не раз называли самой фантастической женщиной рок-сцены девяностых. Ее бунтарский дух, требующий перемен, роковая внешность и сигарета в руках — тот образ, который навсегда вошел в историю. Первый альбом артистки «Париж — кабаре рюс» вышел в 1994-м. Далее Медведева выступала с концертной программой «Трибунал Наталии Медведевой». В 2003 году в возрасте 45 лет Медведева умерла во сне.

Текст: Наталья Курбанова