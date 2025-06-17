Бейонсе поблагодарила Пола Маккартни за создание «одной из лучших песен»

Американская певица Бейонсе выразила своё восхищение одному из участников легендарной группы The Beatles Полу Маккартни. Как она заявила в соцсетях, написанная им песня Blackbird — «одна из лучших песен, созданных когда-либо».

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Бейонсе также включила свою версию этой композиции в пластинку Cowboy Carter (2024), признанную премией «Грэмми» «Альбомом года». Для нового варианта песни, получившего название BLACKBIIRD, Бейонсе пригласила четырёх чернокожих кантри-певиц: Тэннер Адель, Бритни Спенсер, Рейну Робертс и Тиеру Кеннеди.

Как написала Бейонсе в соцсетях, она чувствует себя «польщённой» каждый раз, когда поёт эту песню. Оригинальная композиция была написана в 1968 году в ответ на расистские волнения в США. Она вышла в составе девятого студийника The Beatles «White Album».

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