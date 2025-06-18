Певец Чарли Пут работает над бродвейским мюзиклом

Американский поп-певец Чарли Пут рассказал, что в настоящее время он работает над бродвейским мюзиклом. Подробностями о новом проекте артист пока не делится.

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О своих планах он поведал во время интервью Spotify на международном фестивале творчества «Каннские львы». «Мне просто нравится заниматься тем, что я раньше не делал», — признался Чарли Пут. Его слова цитирует издание Broadway World.

По мнению артиста, создание мюзикла — это более длительный процесс, чем написание альбома. Но Чарли Путу удаётся совмещать оба этих процесса, так как его четвёртый студийник тоже сейчас находится в работе. Последний лонгплей певца под названием CHARLIE был представлен в 2022 году.

Ранее о планах выпустить мюзикл рассказал 80-летний участник и композитор группы ABBA Бьорн Ульвеус. Он также заявил, что в написании ему помогает искусственный интеллект.

Солист ABBA пишет мюзикл с помощью ИИ