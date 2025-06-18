Егор Крид рассказал, как мистический случай вдохновил его стать музыкантом

Российский рэп-исполнитель Егор Крид вспомнил мистический случай, заставивший его выбрать карьеру музыканта. Он произошёл в родном городе Крида Пензе.

© Соцсети Егора Крида

В тот вечер будущий музыкант играл в компьютерную игру. Неожиданно по всему району отключили свет. Подбежав к окну, Крид услышал, что кто-то громко играет на фортепиано. «Я ещё удивился, потому что звук исходил с улицы», — вспомнил музыкант.

Днём позже Крид обсуждал произошедшее со своим другом и узнал, что тот тоже слышал инструмент.

«А потом он повёл меня в один заброшенный дом, где в одной из комнат стояло пианино, которое было покрыто паутиной и пылью. Он сказал, что в этой заброшке живут призраки и местные часто слышат игру на фортепиано».

Именно эта ситуация и вдохновила Крида заняться музыкой. Откровением артист поделился с «Общественной службой новостей».

Рэпер начал музыкальную карьеру в 2015 году. За десять лет Крид выпустил пять альбомов, последний из которых вышел в ноябре 2024-го. Он назывался «Меньше, чем три».

В августе у артиста запланирован первый сольный концерт на стадионе «Лужники». Ранее Крид признавался, что очень нервничал из-за большой ответственности и был удивлён тем, как быстро продаются билеты.

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