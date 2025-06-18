Инди-рок-музыкант Найк Борзов выпустил клип на песню «Полёт»
Инди-рок-музыкант Найк Борзов опубликовал видео на композицию «Полёт», впервые выпущенную в альбоме «Изнутри» 2010 года. Артист признался, что давно хотел снять клип по её мотивам, но не смог сделать этого раньше.
Поводом для новых съёмок теперь послужил новый альбом Борзова «N2O2АC25». В него вошли хиты музыканта, перезаписанные в акустических аранжировках. «Полёт» оказался среди них.
В новом клипе рассказывается история человека, узнавшего, что к Земле несётся большой астероид. Главную роль сыграл актёр Кирилл Серебряков. Невзирая на опасность для жизни, герой продолжает заниматься своими обычными делами: чистит зубы, готовит завтрак и включает диск с «хорошей музыкой для плохих дней». На нём оказывается концертное видео самого Борзова.
Дождавшись дня падения астероида, герой Серебрякова надевает смокинг и покидает дом. Он наблюдает за разгорающимся пожаром, и на этом клип заканчивается. После этого на экране появляется высказывание израильского военного историка Юваля Харари, рассуждающего о панике как о «форме высокомерия».
Режиссёром клипа выступила Александра Чухненко, ранее работавшая с инди-артистом Zoloto, поп-певицей Юлией Ковальчук, Стасом Ярушиным и другими музыкантами.