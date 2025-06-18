Образцы слюны Оззи Осборна для клонирования продали за 450 долларов

Компания Liquid Death («Жидкая смерть») выпустила в продажу десять банок холодного чая, содержащих ДНК Оззи Осборна. В частности, его слюну. 76-летний лидер метал-группы Black Sabbath выпил чай из каждой банки, после чего смял их.

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Затем десять смятых банок поместили в отдельные прозрачные контейнеры. На них есть автограф Осборна, а также номер ДНК-образца. Использованные банки продавались по цене 450 долларов и были быстро раскуплены.

По словам организаторов, каждый покупатель сможет клонировать музыканта, «когда это будут позволять технологии и закон». При этом на официальном сайте Liquid Death отмечено, что «целостность ДНК и результаты клонирования не гарантированы».

5 июля в Бирмингеме пройдёт концерт, который должен стать последним живым выступлением Осборна на публике. Помимо самого артиста, в нём будут задействованы золотой состав Black Sabbath, Tool, Gojira, Limp Bizkit и другие культовые метал-группы разных эпох. Минимальная стоимость билета на шоу составляла 175 британских фунтов (больше 18 тысяч рублей), максимальная — 795 фунтов (больше 80 тысяч рублей).

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