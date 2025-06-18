Максим Фадеев заявил о желании поработать с катарской участницей «Интервидения»

Российский поп-продюсер Максим Фадеев, известный созданием группы SEREBRO и сотрудничеством со многими российскими поп-звёздами, выразил восхищение одной из участниц грядущего «Интервидения».

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В своём Telegram-канале музыкант признался, что изучает творчество конкурсантов и остался под впечатлением от песен Даны Аль-Мир, которая представит Катар. Фадеев отметил, что очень любит Восток и считает Дану талантливой. Продюсер даже поделился идеей пригласить арт-поп-певицу в студию для работы над альбомом в жанре трип-хоп.

Конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве. В нём примут участие представители России, Белоруссии, США, Китая, ОАЭ и других стран. Ранее конкурс проводился в 1965–1980-х годах. В советское время его результаты определялись международным тайным жюри из представителей стран-участниц.

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