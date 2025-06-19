K-pop-группа BTS может вернуться с новым альбомом в марте 2026 года

Южнокорейский бойз-бэнд BTS может выпустить новый альбом в марте 2026 года. Об этом сообщил анонимный источник, работающий в агентстве HYBE.

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Спикер отметил, что конкретная дата пока не назначена, но возвращение может состояться в середине марта. Аноним выразил уверенность, что в том же месяце может вернуться бойз-бэнд TOMORROW X TOGETHER, название которого часто сокращают до TXT.

Другой источник сообщил, что на март 2026-го также были запланированы несколько концертов K-pop-группы ENHYPEN. Чтобы не пересекаться с коллегами из BTS, коллектив перенёс неанонсированные шоу на январь. Ни участники, ни сам лейбл пока не делали официальных заявлений о датах возвращения бойз-бэнда на сцену, напоминает The Korea Herald.

Возвращение BTS произойдёт после того, как все семь участников пройдут обязательную воинскую службу. Ранее в этом месяце из армии вернулись лидер группы RM, Чимин, Ви и Чонгук. Джин и Джей-Хоуп закончили прохождение службы ещё в 2024 году. Последним вернувшимся участником станет Шуга: его возвращение должно состояться в субботу 21 июня.

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