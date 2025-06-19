Сабрина Карпентер подумывает ввести запрет на телефоны на своих концертах

Американская поп-певица Сабрина Карпентер заявила, что подумывает ввести запрет на использование мобильных телефонов на концертах. На эту мысль её вдохновило шоу R&B-дуэта Silk Sonic в Лас-Вегасе.

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На этом концерте использование телефонов было запрещено, и, по мнению Карпентер, это помогло ей получить больше приятных впечатлений от шоу: «Мне искренне казалось, что я вернулась в 70-е. Все пели, танцевали, смотрели друг на друга и смеялись. Было очень красиво».

Артистка заметила, что выросла в эпоху «телефонов на концертах» и для неё это, «увы, супернормально». Карпентер подчеркнула, что не винит людей в желании запомнить её шоу, но предположила, что всё зависит от того, до какого возраста она будет гастролировать: «Сейчас у меня мягкая и упругая кожа, но когда мне будет 80, не надо делать фото с увеличением». Слова певицы приводит NME.

Кроме Silk Sonic правило не использовать мобильные устройства на концертах ввели Джек Уайт, автор-исполнитель Боб Дилан, рок-группа Placebo и метал-коллектив Ghost. Как правило, телефоны посетителей кладут в специальную сумку, которую затем отдают гостю концерта. До окончания шоу сумку невозможно открыть.

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