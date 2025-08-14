Простой гайд: как скачать музыку на iPhone без лишних хлопот

Пользователям iPhone известно, что скачивать музыку на телефон не так просто, как владельцам Android. «Яблочный» смартфон нельзя просто подключить к компьютеру через провод и перенести нужные музыкальные файлы. Тем не менее есть несколько способов быстро загрузить на свое устройство желаемые песни. Мы разобрали каждый из них и выяснили, какой путь наиболее удобен и безопасен.

© master1305/freepik

Основные способы скачать музыку на iPhone

Telegram-боты;

официальный медиаплеер iTunes;

сторонние клиенты;

сайты для скачивания музыки;

стриминговые сервисы.

Разберем каждый из вариантов.

Telegram-боты

Не секрет, что многие боты предоставляют возможность совершенно бесплатно слушать музыку на iPhone в фоновом режиме. А если вы уже активно пользуетесь Telegram, вам даже не придется прилагать особых усилий. Достаточно всего лишь найти в поисковой строке нужный бот, например Thunder Music Bot или BuddyMusic.

Важно понимать, что ради бесплатного контента придется кое-чем пожертвовать. У этого метода есть несколько крупных недостатков, которые могут оказаться для вас критическими и не компенсировать простоту использования.

Во-первых, Telegram-боты предоставляют не самое лучшее качество звука. Во-вторых, составление собственной медиатеки отнимет у вас очень много времени: в ботах нельзя перенести плейлисты из сторонних сервисов. Если вы накопили больше ста любимых треков, вам придется загружать каждый из них по отдельности. А если вы вдруг случайно удалите чат с ботом, то вместе с ним избавитесь и от собранной по крупицам медиатеки.

Кроме того, не у всех ботов работает поиск по альбомам. А еще далеко не в каждом из них вам будут доступны готовые подборки песен по настроению или свежие релизы. Конечно, всегда можно вбить в строке чата слово «новинки» или сочетание «грустные песни», но никто не гарантирует, что вы останетесь довольны практически рандомным набором треков.

Этот способ абсолютно не подходит искушенным любителям музыки. Например, если попросить бота выслать «чикагский хаус» или «британский нью-вейв», он не выдаст вам абсолютно ничего. Поклонникам классики и вовсе придется мириться с тем, что в композициях боты, как правило, указывают только автора и название (которое, к слову, может быть неправильным), а вот имя исполнителя предательски остается за скобками.

Официальный медиаплеер iTunes

© Apple

iTunes — это официальная программа Apple, с помощью которой можно добавить файлы в медиатеку и перенести их на iPhone. Для работы с ней потребуется компьютер под рукой. iTunes подойдет тем, кто готов потратить время на то, чтобы перенести любимые композиции с ПК на смартфон. Предупреждаем: такая опция работает только для тех, кто пользуется Windows. Владельцам операционной системы macOS придется проворачивать операцию через файловый менеджер Finder.

Чтобы загрузить музыку на iPhone, необходимо подключить ваш телефон к компьютеру через провод или синхронизировать устройства по WiFi-сети. Затем останется только загрузить нужные файлы, предварительно скачанные на ПК. Они появятся в приложении «Музыка» на телефоне.

Недостаток такого способа очевиден. Он отнимает очень много времени и сил: сначала нужно загрузить треки на компьютер и только после этого перенести нужные композиции в память телефона.

Сторонние клиенты

Одно из главных негласных правил Всемирной паутины — здесь можно найти бесплатную версию любого приложения, ради которого обычно приходится раскошеливаться. Достаточно вбить в поисковой строке браузера название нужного клиента и установить его. Таких на просторах сети полно: Kate Mobile, VMUS, VK Coffee, «CROW Плеер» и другие.

Однако в погоне за бесплатной музыкой вы ставите на кон все свои личные данные. Ведь подобные сервисы нередко перенаправляют пользователей на сторонние сайты, где можно легко подцепить интернет-вирус или вовсе потерять все свои пароли. В таком случае даже антивирус вряд ли сумеет вам вовремя помочь.

Сайты для скачивания музыки

© andreas/freepik

Если для вас загрузка любимого трека на iPhone — это одноразовая акция, то вы можете просто-напросто ввести в любом поисковике название понравившегося трека и приписать рядом слово «скачать». Найти любимую песню можно на MP3 Party, Smyslpesni и других веб-ресурсах.

Очевидно, что вам придется потратить довольно много времени, чтобы сохранить на смартфон целый плейлист. А это чревато плачевным финалом: в файлы, которые вы загружаете, могут быть вшиты программы, ворующие у вас личную информацию. А еще на пиратских сайтах нередко используется межсайтовый скриптинг — атака на ваше устройство при помощи специального кода. В итоге один скачанный трек может грозить вам снижением производительности iPhone и утечкой данных.

Стриминговые сервисы

В наше время самый безопасный и единственный легальный путь скачивать музыку предоставляют стриминговые сервисы. Среди них есть, например, Звук, Яндекс Музыка, VK Музыка и МТС Music. Эти площадки заключают договоры с правообладателями песен, поэтому если вам важно поддержать любимого артиста, то лучше всего скачивать музыку именно таким способом.

Среди всех конкурентов на российском рынке наивысшее качество в треках предлагает только аудиосервис Звук. В композициях в HiFi аудиоданные сжимаются без потерь, благодаря чему можно услышать невероятно чистый и глубокий звук в записях.

© Звук

Как скачать музыку на iPhone в сервисе Звук:

Выберите нужную песню и нажмите на три точки справа.

Нажмите кнопку «Скачать в телефон».

Перейдите в раздел «Коллекция» в правом нижнем углу, а затем во вкладку «Скачанное».

Если вы хотите качать композиции в HiFi-качестве, нажмите на иконку своего профиля в левом верхнем углу и выставите соответствующие настройки.

Текст: Мария Денисенко