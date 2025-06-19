Санкт-Петербургская консерватория открылась после масштабной реставрации

В Санкт-Петербурге завершили реставрацию старинного здания консерватории. Она велась с 2015 года, но несколько раз прекращалась из-за смены подрядчиков.

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Масштабное обновление коснулось как внешнего облика здания, так и его внутреннего убранства. Фасад выкрасили в исторически аутентичный светло-бежевый цвет. Парадная лестница была пересобрана с нуля с использованием исторических технологий. Также были восстановлены исторические предметы мебели и декор.

Изменения коснулись и концертных залов. Так, Большой зал имени Рубинштейна оснастили технологиями переменной акустики. Это означает, что теперь звукорежиссёры смогут регулировать акустические особенности помещения для создания более качественного звучания выступающих. Новые технологии позволят консерватории проводить концерты в жанрах, отличных от классики, — к примеру, в рок- и джаз-стилистике.

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В Малом зале имени Глазунова восстановили интерьер, пострадавший ещё во времена Великой Отечественной войны. Теперь помещение выглядит таким же, каким оно было в 1862 году после открытия консерватории.

В учебных классах поставили более современное оборудование, а над двором консерватории установили крышу.

Согласно первоначальному плану реставрация должна была завершиться только в 2026 году, но её удалось закончить на год раньше. Об этом сообщает «Российская газета».

Первые концерты в отреставрированной консерватории пройдут уже летом. С 1 сентября здесь возобновятся учебные занятия.

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