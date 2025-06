Стало известно, на каких условиях Джейсон Деруло выступит в России

Концертное агентство SAY Agency, ранее организовавшее в России шоу рэперов Offset и Akon, анонсировало ещё два больших шоу с участием зарубежной звезды. В конце сентября в Москве и Санкт-Петербурге пройдут сольные концерты Джейсона Деруло — американского R&B-певца, известного хитами Whatcha Say, Talk Dirty, Wiggle и другими. «Рамблер» рассказывает, как организаторам удалось договориться с Деруло и почему зарубежные звёзды с такой готовностью едут в Россию.

Какие условия Джейсон Деруло поставил перед приездом в Россию

Годы пиковой популярности Деруло пришлись на прошлое десятилетие. Его самые громкие хиты выходили с 2010-го по 2015-й на четырёх альбомах, неизменно занимавших высокие строчки в чартах. После 2015 года музыкант сделал перерыв в записи лонгплеев и сосредоточился на выпуске нескольких синглов в год.

В феврале 2024-го состоялась премьера альбома Деруло Nu King. В релиз вошли 27 песен, а его хронометраж составил почти полтора часа. Прежних успехов Деруло не добился и попасть в чарты не сумел.

Концерты пройдут 26 сентября в Москве на «ЦСКА Арене» и 28 сентября на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Сейчас билеты можно приобрести по цене от 3500 до 50 000 рублей, но ближе к дате концерта их стоимость будет возрастать. Генеральный директор SAY Agency Анна Субчева отметила, что переговоры с Деруло длились всего полтора месяца, а его гонорар составил меньше миллиона долларов.

Менеджмент Джейсона Деруло дотошно и внимательно изучил все детали поездки: возможную логистику, план по обеспечению безопасности визита. Они ознакомились с конфигурацией залов и техническим оснащением площадок, чтобы убедиться, что в техническом плане шоу возможно показать. Но действовала команда артиста стремительно, и принципиальное «да» мы получили достаточно быстро. Анна Субчева генеральный директор концертного агентства SAY Agency

По словам Субчевой, команда музыканта попросила обеспечить «максимальную конфиденциальность». Под Деруло и его делегацию будет забронирован целый отель, а также несколько «комфортабельных, но неприметных автомобилей». В присутствии музыканта запрещено курить: если это условие будет не выполнено, Деруло готов отменить концерт. В гримёрной исполнителя хита Talk Dirty обязательно должны быть зелёные яблоки, четыре вида фрешей и овощи, из которых музыкант сможет сам сделать салат.

Это будут не первые шоу Деруло в России: в ноябре 2016 года артист выступил на закрытом концерте в клубе Space Moscow. Чтобы на него попасть, нужно было купить ноутбук марки HP в «М.Видео» и активировать промокод. В 2018-м Деруло записал песню Colors в поддержку чемпионата мира по футболу, проходившего в России. Русскоязычную версию композиции представил Баста. 8 июня того же года рэперы дали совместный концерт в столичном парке Горького.

Последнее выступление Деруло в России состоялось в 2019-м. 31 августа музыкант стал хедлайнером большого московского фестиваля PROЛето на открытом воздухе. Вход на площадку, расположившуюся на площади академика Сахарова, был свободным.

Почему звёзды рэпа и R&B готовы ехать в Россию и ближнее зарубежье

Ранее в этом году SAY Agency успешно провело концерт зарубежного рэпера DaBaby. В июне должно было состояться выступление Offset, но артист не успел прилететь в Россию из-за массовой отмены авиарейсов. Концерт состоялся без него: пришедшую публику развлекали рэперы Lil Pump, Richie Wess и Smokepurpp. В августе Москву и Сочи посетит R&B-артист Akon: билеты на концерт в столице уже раскуплены, а цена за билет в Сочи уже возросла до 5500 рублей.

Решение SAY Agency сделать ставку на артистов, пользовавшихся наибольшей популярностью в эпоху до пандемии, вызывает интерес — таким мнением в беседе с «Рамблером» поделился музыкальный эксперт и экс-главред российского журнала Rolling Stone Александр Кондуков.

Для многих вторая половина 2010-х была счастливым временем, когда яркие концерты могли случаться каждую неделю, фестивали в РФ наращивали обороты. Кроме того, у тех, кто интересуется музыкой, была возможность достаточно легко с финансовой точки зрения выбираться за границу. Представления о поп-музыке становились шире. Tyga, DaBaby и Lil Pump cохранили аудиторию с беззаботных времен, их концерты напоминают, что можно веселиться и после пандемии, танцевать в окружении незнакомых людей. Совсем юные зрители вообще ни на каких больших западных концертах могли не бывать. Александр Кондуков музыкальный и киноэксперт

Эксперт подчеркнул, что концерты таких музыкантов — это скорее клубные шоу и вечеринки, поэтому их не стоит оценивать «с точки зрения искусства». Кондуков также отметил, что в каталоге Деруло есть «плюс-минус десять хитов», знакомых всем, а в социальных сетях немало танцевальных роликов под его композиции. Это тоже может послужить причиной, по которой концерт Деруло пройдёт успешно.

Генеральный директор SAY Agency Анна Субчева подчеркнула, что они «не сосредоточены на одном жанре и ведут переговоры с совершенно разноплановыми артистами». Ранее в этом году агентство сообщало, что за год привезёт не меньше десяти зарубежных музыкантов.

Александр Кондуков предположил, что у жанрового сходства выступающих артистов может быть вполне объяснимая причина.

Конкретные концертные агентства обычно работают с пулом артистов, которых представляет одна менеджерская группа. Дальнейшие комбинации они могут в интересах пиара обыгрывать. Допустим, если есть планы привезти Radiohead, придётся в рамках большого контракта или устных понятийных договорённостей привезти несколько других артистов, которые несопоставимы по известности. Александр Кондуков музыкальный и киноэксперт

Отдельного упоминания стоит то, что, хотя у каждого из этих артистов обширная фан-база и внушительное творческое наследие, их сложно назвать самыми актуальными представителями своих жанров. Времена их популярности навевают ту же ностальгию по нулевым, благодаря которой огромная слава вернулась к группе «Руки Вверх!» и фолк-исполнительнице Надежде Кадышевой.

Показателен пример поп-артистки Дженнифер Лопес, которая выступит в Ереване в начале августа. В феврале 2024 года певица выпустила альбом-возвращение This Is Me Now, анонсировала турне по США и даже сняла музыкальный фильм. Билеты на её концерты продавались так плохо, что гастроли пришлось отменить. Сам альбом был хорошо принят критиками, но коммерчески не окупился: Лопес не удалось попасть даже в топ-20 альбомного чарта Billboard. Для артистки это худший результат в карьере.

За рубежом интерес к Лопес упал из-за огромной конкуренции. В США и странах Европы гораздо больше актуальных и трендовых артистов. В России и ближнем зарубежье всё несколько иначе. Иностранные музыканты приезжают гораздо реже, чем в былые времена, поэтому интерес к ним выше. Организуя их шоу, концертные агентства потихоньку восстанавливают капитал и внутренние процессы, а зарубежные артисты вновь наслаждаются огромными площадками с заинтересованной публикой.

