Буланова и SALUKI: музыкальный фестиваль ÖMANKÖ DAY объявил список выступающих

28 июня на территории завода «Кристалл» в Москве состоится первый фестиваль ÖMANKÖ DAY. Его организовывает творческое медиаобъединение ÖMANKÖ, пишущее о моде и современной культуре.

© Соцсети фестиваля ÖMANKÖ DAY

Среди выступающих на фестивале — поп-певица Татьяна Буланова, молодая артистка Mirele, инди-музыкант Андрей Катиков, электронный артист Biicla, рэпер Мальбэк, а также группы «Второй Ка», «Казускома» и многие другие. Хип-хоп-артист SALUKI представит диджейский сет на отдельной сцене.

Фестиваль будет приурочен к десятилетию с запуска ÖMANKÖ. Попасть на территорию можно начиная с 14:00. Расписание выступлений пока не опубликовано, но, согласно информации на билетах, фестиваль будет длиться до половины пятого утра.

Билеты уже в продаже. Сейчас стоимость билета на одного составляет 2469 рублей, на двоих — 4069 рублей. Согласно соцсетям фестиваля, в ближайшее время цена возрастёт.

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