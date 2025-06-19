Авторы башкирского хита Homay выступят на ПМЭФ-2025

Нашумевшая башкирская группа Ay Yola выступит 20 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Коллектив появится на стенде Республики Башкортостан.

© Соцсети группы Ay Yola

«Сингл Homay стал символом культурной самоидентификации: тюркская онлайн-диаспора из Казахстана, Азербайджана и Турции поддержала проект тысячами комментариев, а в самой Башкирии начались оживлённые дискуссии о языке и произношении. Результат — рост интереса к башкирскому: молодёжь записывает каверы, изучает фонетику и всё чаще говорит о своей культуре в соцсетях», — сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу республики.

В Башкортостане надеются, что культура сможет стать витриной для демонстрации инвестиционного потенциала региона.

Группа Ay Yola состоит из Руслана и Адель Шайхитдиновых и Рината Рамазанова. Их трек Homay, основанный на башкирском эпосе, стал мировым хитом.

Ранее «Рамблер» взял у группы эксклюзивное интервью.

«Ещё Бейонсе будет под курай танцевать»: интервью с группой AY YOLA