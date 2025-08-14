Не приближайтесь к прелюбодеянию: действительно ли в исламе запрещена музыка

Ислам в общественном сознании обычно воспринимается как строгая религия. Для меломанов особенной болью может отозваться запрет в ней на прослушивание и исполнение музыки. Многие алимы (авторитетные исследователи ислама) накладывают вето на все ее виды. Однако не все так однозначно. Некоторые богословы разрешают использование отдельных инструментов, другие выделяют особые дни, по которым можно заниматься музыкой или заявляют, что это могут делать только женщины. Стоит разобраться в тонкостях аятов (единиц глав в Коране, священной исламской книге) и хадисов (преданиях от Пророка Мухаммеда), чтобы понять, что все же делать с музыкой мусульманину.

Обоснование запрета

Главный аят, на который ссылаются консерваторы, сторонники запрета музыки, — шестой из 31-й суры (главы): «Среди людей есть такой, который покупает праздные речи, чтобы сбивать других с пути Аллаха без всякого знания и высмеивать знамения Аллаха. Таким уготованы унизительные мучения». Толкователи полагают, что в «праздные речи» входят не только, собственно, пустая речь, сплетни, юмор, проза, но и музыка, песни. Таким образом, музыка воспринимается как инструмент для глупого увеселения, поглощения времени для выполнения обязанностей перед Всевышним (в Коране — «аль-лягв»), а также побуждения к прелюбодеянию. «Исторически и музыка, и театр использовались как часть языческих ритуалов, только позже переросших в представления и потерявших свои сакральные свойства. Ислам запрещает эти виды искусства как форму поклонения другим богам», — уточняет религиовед Анна Карасева.

Поскольку найти музыку можно не только в композициях, но и в обычной жизни, ученый Ибн Абидин говорил, что женщине в исламе при разговоре с мужчиной нельзя «растягивать слова, смягчать или повышать голос на манер мелодии». Так же, как, к слову, нельзя нельзя читать коран, азан — призыв к молитве и дуа — личную мольбу в житейской ситуации. Мужчинам тоже не следует петь при женщинах. Иначе — соблазнение, нечистые мысли, грех.

Пророк Мухаммед, в свою очередь, также связывал музыку с грехопадением, спиртным, натуральными шелками (читай, любыми проявлениями роскоши) и всем дурманящим разум: «Обязательно появятся люди из моей общины, которые станут считать дозволенным прелюбодеяния, (ношение) шелка, (употребление) вина и (использование) музыкальных инструментов». Он утверждает, что Аллах опустит под такими бессовестными музыкантами землю и сделает их обезьянами и свиньями. При этом порицает Мухаммед именно струнные музыкальные инструменты и пение. В одном из хадисов значится и: «Ангелы не сопровождают тех, с кем собака или колокол (колокольчик)», ведь «колокол (колокольчик) — это дудка Сатаны». Бубнам, барабанам, гитарам, лютням, цитрам, мандолине, фортепиано в других хадисах тоже достается как сопроводителям блаженства, очарования и танцев.

Конечно, имеет значение и содержание спетого: в современных треках, по исламским суждениям, нередко пропагандируют свободную любовь, опасные вещества, жестокость, в них содержатся мат и пошлость — иначе говоря, немусульманские ценности. «Песни взращивают в сердце лицемерие», — считал Абдуллах ибн Масуд, один из ближайших сподвижников Пророка Мухаммеда. По его суждению, песни делают чтение Корана «неохотным и тяжким», отвлекая от настоящих истин, служения богу.

Когда музыка разрешена

И тем не менее не все так однозначно. В канонах есть правило: что не запрещено, по сути, разрешено. Все зависит от области применения музыки и намерений, с которыми она исполняется, самой ситуации. Да, музыка на дискотеках грозит нарушением запретов в сексуальной сфере. Однако, например, в одном риваяте (версии хадиса) есть слова Пророка: «Абу Бакр! У каждого народа есть праздник, это же — наш праздник. Не ругай ее, пусть играют, поют». А значит, музыка может считаться богоугодной, если сопровождает священные праздники. Так, на мусульманских свадьбах традиционно звучит ад-даффа — маленький барабан. Главное, чтобы танцевальные мелодии не сопровождали недозволенный контакт мужчины и женщины, а настраивали на лирический, богоугодный лад.

Кроме того, некоторые богословы, к примеру, Саид Нурси, полагают, что музыка может быть халяль (разрешена), если не является аморальной, пробуждает в человеке возвышенные чувства и любовь к Богу — как христианская органная музыка. Она может, как молитва, служить источником силы перед боем или во время него. Из песни слов не выкинешь — нельзя забыть и про исторические прецеденты сигнализирования при помощи барабанов во время военных действий. По мнению Нурси, в музыкальном вопросе имеет место даже определенное наслаждение. Однако «не более одной пятой» от общего воздействия. Даже творчество рок- и метал-музыкантов считается дозволенным, если поднимает важные темы, а артисты подают хороший пример молодежи, не ведя губительный образ жизни.

Можно сказать, что в Иране, в среде шиитов отношение к музыке более спокойно, чем в суитской среде. Но это также будет не совсем верно. Большую роль играют традиции. Обычаи народов бывают тесно переплетены с шариатом (системой правил, на которых строится исламское право — прим. ред.), и сложно отделить одно от другого. В любом случае имеется высказывание Пророка, по которому нужно уважать традиции принявших эту религию народов, не противоречащие исламу. Музыкальные традции к ним тоже относятся. Ренат Беккин, востоковед, основатель и главный редактор журнала «Казанское исламоведение»

Известны и примеры, когда музыку задействовали исламские медики. Разные ладовые звукоряды (макамы), нашиды (религиозные песнопения) рекомендовались для лечения мышечной боли, обретения душевного равновесия, усиления памяти и даже «склеивания» разбитого сердца. Исследования музыкотерапии можно найти в трудах философов X-XI веков Фараби и Ибн Сины.

Подводя итог, стоит вспомнить простое разделение музыки на три категории, использующиеся и в других сферах жизни. Предложено оно было богословом Имамом Газали. Первая, харам, усиливает любовь к мирской жизни и должна порицаться. Вторая, макрух, становится привычкой, отнимает время, и решение по ней неоднозначно. Третья же, мубах, напоминает человеку об Аллахе — ее-то и можно слушать и играть с чистой совестью. Учитывая, что ни в одном аяте или хадисе не сказано о запрете музыки прямо и четко, трактовка их может быть довольно вольной. Главное — прислушиваться к своему сердцу и, если возникают сомнения, советоваться со знающими людьми.