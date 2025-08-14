«Далеко, далеко ускакала в поле молодая лошадь»: что это за песня и как она стала популярной

Если вы застали нулевые и пору рингтонов в более-менее осознанном возрасте, то наверняка не раз слышали песенку про ускакавшую в поле молодую лошадь. Незамысловатые строчки, пропетые детским голоском, намертво въедаются в память вопреки желанию их услышавшего. И сейчас «Лошадь» переживает свой ренессанс, вновь оказавшись в трендах соцсетей. Что это вообще за песня и как она снова стала популярной? Сейчас расскажем.

Кто написал песенку про лошадь

В русскоязычном сегменте интернета можно найти немало вопросов, датированных разными годами, на тему происхождения уже ставшей практически народной песни. Благо сейчас, в эпоху стримингов, найти выходные данные не составляет большого труда. Музыку и слова к «Лошади» написал композитор Андрей Пряжников. Он также известен как продюсер групп «Дайкири», «Класс», «Лазурный берег» и «Республика».

Сейчас трудно назвать первого исполнителя песни про томившуюся в конюшне лошадку, но, пожалуй, самой известной ее записью является сингл детского хора «Великан». К слову, Пряжников — действующий художественный руководитель и продюсер этого уникального коллектива, существующего с 2009 года. Особенность хора заключается в том, что в нем поют самые маленькие артисты в возрасте от четырех до одиннадцати лет. Вероятно, поэтому многим при прослушивании припева «Лошади» кажется, что он звучит мультяшно, и они идут ложным путем, перебирая старые мультфильмы в поисках оригинала.

Версия песни с анимацией появилась сравнительно недавно, в 2021 году, в рамках проекта «МультиВарик ТВ». Там даже есть караоке.

Как «Лошадь» завирусилась в интернете

Первая большая волна популярности песни Пряжникова пришла в конце нулевых — начале десятых. В исполнении детского хора «Лошадь», конечно, была прилипчивой и потенциально хитовой как минимум среди ровесников юных артистов. Однако важную роль в популяризации трека в интернете сыграл DJ DimixeR, сделавший в далеком 2009 году ремикс на песню. Именно в клубной вариации она играла из телефонов во множестве дворов по всей России, а припев стал одним из любимейших рингтонов школьников и их родителей.

Сейчас же, в 2024-м, «Лошадь» вновь популярна, правда, уже как звук для коротких видео в соцсетях. За ренессанс песни ответственен рэпер BUSHIDO ZHO, засемплировавший ее припев в своем новом треке «далеко (большой Бушизм)» (2024). Сочетание наивного припева из «Лошади» с ритмом байле-фанка и ироничным хип-хопом делает этот сингл настолько странным, насколько это необходимо для превращения в новый интернет-хит. Не исключено, что в ближайшее время у «Лошади» появятся и другие жанровые вариации, ремиксы и реворки. Уж слишком велик ее меметичный потенциал.

