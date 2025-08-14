«Педро-Педро-Педро»: о чем песня из мема с танцующим енотом и кто ее исполняет

Видео с енотом, танцующим в «кружочке» под веселую песню про некого Педро, с марта активно вирусится в соцсетях и не желает уходить из трендов. Под эту музыку люди делятся своими маленькими и большими радостями, ассоциируя себя с забавным зверьком, либо снимают собственные танцы под этот трек. Кто же поет эту прилипчивую песню и о чем она — читайте в нашем материале.

© Канал TommyS Music на YouTube

Чей Педро?

Саундтрек к танцам енота, настоящее название которого, как ни странно, Pedro — итальянский хит родом из 80-х. Его исполняла поп-икона Европы и Латинской Америки Рафаэлла Карра. Эта яркая блондинка с узнаваемым каре была настоящей революционеркой в ТВ- и музиндустрии: она стала первой женщиной, выступившей на итальянском телевидении в наряде с открытым животом, и пионером свободы слова на испанском ТВ после окончания диктатуры Франсиско Франко.

Своими смелыми костюмами и песнями о сексуальной свободе она возмущала консерваторов, Ватикан и вдохновляла своих слушательниц. Артистку пытались подвергать цензуре, но ее карьера продолжалась, а популярность росла, несмотря ни на что.

© United Archives/Arthur Grimm/globallookpress.com

Рафаэлла Карра, настоящее имя которой Рафаэлла Пеллони, изначально прославилась в 60-х как актриса. Она снималась в таких фильмах, как «Долгая ночь сорок третьего года» (1960), «Удача и любовь» (1964), «Понтий Пилат» (1962), и множестве картин в жанре пеплум — масштабном кино по античным или библейским сюжетам.

Решив пойти по стопам своих известных соотечественниц Софи Лорен и Джины Лоллобриджиды, в 1965 году Карра отправилась покорять Голливуд. Артистка снялась в «Экспрессе фон Райена» (1965) с Фрэнком Синатрой, а также стала приглашенной звездой в сериале «Я — шпион» (1965−1968), но, затосковав по дому, в 1966-м решила вернуться обратно в Италию.

Там она продолжила сниматься в кино, а также начала участвовать в популярном телешоу «Канцониссима» (1956−1975) и петь. В 1971-м артистка выпустила сразу два альбома — Raffaella и Raffaella Carrà, положив начало своей огромной дискографии.

Сейчас на стримингах можно найти 23 полноформатника артистки, а также 14 синглов. На деле же их куда больше: десятки релизов итальянской звезды, записанных в начале ее карьеры, не отгружены на площадки.

К слову, Pedro, активно вирусящийся сейчас в соцсетях, был хоть и большим, но не самым главным хитом в карьере Карры. Пожалуй, одной из важнейших композиций в дискографии певицы можно назвать A far l’amore comincia tu (1976). Она помогла ей обрести мировой успех и была продана тиражом более 20 миллионов копий. Эта песня неоднократно перепевалась множеством исполнителей из разных стран на разных языках, и сейчас она собирает десятки миллионов прослушиваний на цифровых площадках.

За свою долгую карьеру Карра успела побывать ведущей множества телешоу: Milleluci (1974), Millemilioni (1981), Fantastico (1979−1991), Pronto, Raffaella? (1983−1985), Buonasera Raffaella (1985−1986) и других. В 90-е, отказавшись от провокационных образов с боди и колготками, она продолжила свою работу, не растеряв при этом любовь аудитории.

© Virginia Farneti/globallookpress.com

Артистка вела различные премии, концерты. В 2008 году Карра была ведущей трансляции «Евровидения» на испанском ТВ, а в 2011-м объявляла итоги конкурса на итальянском.

Параллельно с карьерой на ТВ она продолжала выпускать музыку. Последний прижизненный альбом Карры Ogni volta che è Natale вышел в 2018 году. В 2021-м итальянская теледива умерла от рака легких. Ей было 78 лет.

О чем же песня Pedro?

Веселая танцевальная композиция, как и многие другие хиты Рафаэллы, посвящена любви. В Pedro поется о бурном курортном романе в Санта-Фе, куда героиня Карры приехала отдыхать.

Ироничная песня повествует о встрече туристки с мужчиной по имени Педро. Тот предлагает ей стать гидом по городу, на что девушка соглашается. В итоге она так ничего и не посмотрела в Санта-Фе, зато много раз «видела звезды». Уезжая, влюбленная туристка обещает вернуться к Педро снова.

Удивительно, но заводная песня Карры частично построена на ритмике «Сицилианы» Баха. Композиция настолько полюбилась слушателям, что позднее была выпущена ее испанская версия, а также танцевальные ремиксы.

Спустя более чем 40 лет после релиза, в 2022 году, песня обрела популярность в TikTok. В 2024-м же был официально выпущен ремикс от Jaxomy и Agatino Romero, который и звучит в тренде с енотом. Таким образом наследие Карры продолжает жить и ассоциироваться с радостью даже у людей, не знающих итальянский и не понимающих, о чем она поет.

Что за песня «Сигма Бой», и в чём её феномен