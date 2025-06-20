Певец Иракли рассказал, как была перезаписана песня «Я знаю»

Поп-музыкант Ираклий Пирцхалава, известный как просто Иракли, рассказал, как была перезаписана песня «Я знаю». Её оригинальные исполнители — группа «Свинцовый туман». Новая версия в исполнении Иракли и коллектива NLO вышла чуть ранее в этом месяце.

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По словам музыканта, инициатором перезаписи был он сам. Иракли признался, что «Я знаю» стала первым этапом проекта, получившего название «Назад в будущее». В его рамках музыкант будет обновлять старые хиты, приглашая к этому молодых артистов.

Концепция такова: берётся старый легендарный трек, оригинальный артист участвует в переосмыслении, а затем мы приглашаем молодых музыкантов, чтобы создать мост между поколениями.

Иракли признался, что ему очень понравился второй куплет в исполнении молодёжной группы NLO. Музыкант отметил, что, когда запись закончилась, он постоянно напевал его. Также артист пообещал, что в ближайшее время на свежую версию композиции выйдет клип.

Раскрывая подробности о проекте «Назад в будущее», Пирцхалава поделился, что хотел бы заниматься им и дальше. Артист даже предположил, что однажды может состояться большой концерт с участием множества музыкантов. Его слова цитирует издание InterMedia.

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