Участник BTS Джей-Хоуп рассказал, что помогает ему быть творчески активным

Участник южнокорейского бойз-бэнда BTS и сольный исполнитель Джей Хоуп раскрыл, какая мысль помогает ему не останавливаться на достигнутом. За 12 лет на сцене музыкант добился успеха в составе коллектива и как самостоятельный артист.

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По словам Джей Хоупа, он всегда держится за мысль, что в творчестве важно быть искренним: «Если мне искренне нравится, что я делаю, слушатели и поклонники тоже это почувствуют. Поэтому я стараюсь всегда быть честным. В музыке я проявляю наибольшую искренность».

Новый альбом артиста называется Charm Of Hope и выйдет 11 июля. В него войдут англоязычные хип-хоп-треки, в том числе — выпущенные ранее коллаборации с рэпершей Glorilla и хип-хоп-музыкантом Мигелем.

Как сообщил музыкант, в релизе будет представлена его «более взрослая» версия. Добиться зрелости Джей Хоупу помогла служба в армии: он окончил её ещё в октябре 2024 года. Артист признался, что опыт помог ему обрести «более глубокое чувство зрелости и роста» и понять, что он хочет выразить как сольный артист. Слова музыканта приводит издание People.

Пока Джей Хоуп готовится к выходу нового альбома, его коллеги из BTS возвращаются из армии. Армейскую службу уже завершили Чонгук, RM, Джин, Чимин и Ви. Шуга вернётся в субботу 21 июня.

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