От органа до ситара: рейтинг самых сложных музыкальных инструментов

Создание музыкальных инструментов — одно из самых важных достижений человечества в области музыкального искусства. Представьте себе, музыкальным инструментам почти столько же, сколько и человечеству. За тысячелетнюю историю инструменты менялись и совершенствовались. Некоторые из них остались навсегда в прошлом, а другие, наоборот, укрепили свой статус. Играть на них — задача не самая простая, не говоря уже о передаче эмоций и чувств через исполнение. Музыканты, которые мастерски владеют игрой на музыкальных инструментах, далеко не сразу обрели навык и стали виртуозами. Только благодаря ежедневным репетициям и тренировкам можно чего-то добиться в этом деле. Мы решили разобраться и понять, какие инструменты самые сложные для освоения.

© Friso Gentsch/www.globallookpress.com

Орган

Самый сложный музыкальный инструмент и по структуре, и по звукоизвлечению. Грандиозность трубных массивов, широкий диапазон, глубокий тембр, наполненный обертонами, — орган по праву считается королем всех инструментов. Его строение не менее внушительное: трубы, мануалы (клавиатура для рук), педальная клавиатура, меха, электрические компрессоры (раньше их заменяли люди — до 10 человек), регистры с переключателями. Органист использует обе руки и ноги для игры, что представляет немалую сложность в начальном освоении.

Арфа

© volkankovancisoy/iStock.com

Удивительной красоты инструмент, история которого началась в древние времена. Прообразы арфы можно увидеть на античных изображениях. Лира, которая является старинным символом музыки, считается давним родственником арфы. Однако лира осталась в прошлом, а вот арфа и по сей день считается «королевой струнных инструментов». Звучание арфы напоминает что-то мистическое и чарующее. Ее тембр мягкий и кристально чистый. Изящные изгибы ее корпуса сходятся в античной колонне. У основания находится педальный механизм. Инструмент имеет 46 струн, которые образуют пятиоктавный диапазон. Как и органисты, арфисты задействуют обе руки и ноги. Арфа — один из самых дорогих инструментов, и позволить ее себе могут не все. С другой стороны, арфисты очень востребованы. Далеко не каждый оркестр может похвастаться даже двумя постоянными исполнителями на арфе.

Скрипка

Еще один инструмент семейства струнных. Незаменимый в оркестре, но отлично звучащий и сольно. Производство скрипки — одно из самых сложных занятий. Если где-то ошибиться, она будет звучать глухо или гнусаво. Настоящими заклинателями скрипок по праву считаются Антонио Страдивари и Андреа Гварнери. Их мастерство подарило миру инструменты, звучание которых до сих пор не превзошла ни одна современная скрипка. Обучение игре на ней — непростое дело. В отличие от арфы, чтобы извлечь более-менее хороший звук на скрипке, нужно потратить не один день, а иногда и не один год. А добиться эталонного звучания — дело чуть ли не всей жизни. На скрипке нет ладов, а расстояние между нотами варьируется в зависимости от положения на грифе. Чем ближе к деке, тем меньше. Чисто сыграть на скрипке крайне непросто. А если речь идет о каприсах Паганини, то это уже целое испытание.

Флейта

© Freepik

Деревянно-духовой инструмент с холодным тембром и большими техническими возможностями. Звук извлекается посредством струи воздуха, которая рассекается о стенки флейты. Это незаменимый участник оркестра. Существует множество разновидностей флейт, которые отличаются по тесситуре, тембру и способу игры. Этот инструмент стоит у истоков зарождения музыки. Ведь именно флейта считается первым инструментом, созданным древним человеком.

Рояль

Инструмент, который отличается от фортепиано расположением струн, деки и механической части. У рояля все элементы находятся в горизонтальном виде. Звукоизвлечение происходит благодаря ударам молоточков из войлока по струнам внутри корпуса, как и у фортепиано. Но главное их отличие — тембровый окрас, динамика, чувствительность клавиатуры. Рояль во всем превосходит фортепиано. Это прежде всего концертный инструмент, и его выразительные возможности соответствуют его статусу.

Дудук

© Lilit Amirkhanian/iStock.com

Искусство игры на этом инструменте распространено в странах Востока. Глубокий тембровый окрас и насыщенность обертонами привлекают и европейских музыкантов. Дудук — язычковый духовой инструмент, истоки которого находятся в культуре Древней Армении. Его производят из абрикосового дерева. Извлечь красивый продолжительный звук не так просто. Для этого нужно освоить особую технику дыхания. Сложность также заключается в зажатии клапанов — используются не подушечки пальцев, а целые фаланги. Положение тела во время игры тоже играет не последнюю роль. Исполнитель должен следить за свободой тела. Нельзя скрещивать ноги и задирать локти, иначе это скажется на качестве звука.

Гобой

Гобой относится к деревянным духовым. Внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый сложный музыкальный инструмент. Он используется в огромном количестве музыкальных жанров. Инструмент известен во всем мире своим певучим, но слегка гнусавым тембром, похожим на флейту пастушка. История этого аэрофона идет со времен Древней Месопотамии, в привычном виде он существует с начала XVII века.

Ударная установка

© pvproductions/Freepik

Ударные инструменты, объединенные вместе, для исполнения одним человеком. В ударную установку входят: малый барабан, том-томы, большой барабан и тарелки хай-хэт, райд и крэш. Это базовый набор инструментов, но существуют и другие варианты. Все зависит от стиля, в котором играет барабанщик. Наиболее сложным направлением для исполнителя является джаз. Именно в джазе сосредоточены все технические сложности и барабанные приемы. Некоторые из них перекочевали в другие жанры, усложнив ритмическую основу музыки. Так, например, сформировались прогрессив-рок и прогрессив-метал.

Ситар

Индийский струнно-щипковый инструмент, который был создан в XIII веке музыкальным исполнителем Амиром Хусро. Ситар обладает гипнотическим тембром, его невозможно спутать ни с каким другим инструментом. Из-за своих акустических качеств ситар часто привлекал музыкантов, работавших в жанре психоделического рока. Группа The Beatles в какой-то период была увлечена индийской культурой и философией, а гитарист Харрисон даже овладел навыком игры на ситаре. Музыканты неоднократно использовали этот инструмент в своих композициях.

Саксофон

© v.ivash/Freepik

Саксофон — духовой инструмент со столетней историей, известный своим неповторимым звучанием. Он способен передавать как интимные, так и яркие и пронзительные настроения. Созданный Адольфом Саксом в XIX веке, саксофон стал очень важной частью джазового мира. Одним из самых ярких исполнителей на этом инструменте был Джон Колтрейн.

Текст: Наталья Курбанова