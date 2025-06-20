Искусственный интеллект дописал Чайковского: изменит ли это музыку

19 июня в Мариинском театре состоялась премьера оперы «Мандрагора», завершённой при участии искусственного интеллекта. Произведение основано на идее композитора Петра Чайковского и учёного Сергея Рачинского. Завершить работу помогли музыкант, заслуженный артист России Пётр Дранга и нейросеть от Сбера. «Рамблер» пообщался с экспертами и выяснил, как ИИ влияет на музыку и что это значит для искусства.

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Чайковский начал писать оперу «Мандрагора» в 1869–1870 годах, но так её и не закончил. Была сохранена лишь одна сцена — «Хор цветов и насекомых». С помощью Дранги и нейросети были созданы либретто, дополнена музыкальная ткань, а также разработаны визуальные и сценографические решения.

Таким образом, «Мандрагора» стала первым в мире музыкальным спектаклем, завершённым с участием искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Сбера.

Премьера оперы была приурочена к 185-летию со дня рождения Чайковского. В сезоне 2025–2026 годов опера войдёт в репертуар Мариинского театра. В постановке принимают участие более 170 артистов, а главные партии исполняют признанные солисты и лауреаты международных конкурсов Василий Ладюк и Алина Черташ.

Дирижёром «Мандрагоры» выступил художественный руководитель и генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев. «В мире оперы и балета использовать новые технологии, не разрывая естественную связь с творческим произведением, на которое это накладывается, — самое сложное. Мы надеемся, что наш смелый шаг будет воспринят с интересом», — поделился он.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф объяснил, что использование нейросетей значительно экономит музыкантам время. «Раскладка партитуры на большой симфонический оркестр отнимает годы жизни у композиторов. А благодаря ИИ человек может сосредоточиться на креативности — реализации того, что у него внутри. И искусственный интеллект может стать очень мощным помощником и вдохновителем», — сказал он.

Будущее музыки и нейросетей

Музыкальный критик Сергей Буланов в разговоре с «Рамблером» отметил, что искусственный интеллект постоянно совершенствуется. Например, Российская академия музыки имени Гнесиных обучает нейросеть GigaChat истории музыки. По его мнению, это открывает новые возможности для научной работы, позволяя быстрее находить точные сведения.

При этом Сергей Буланов считает, что музыка и искусство в целом — это больше разговор про интерпретацию, на которую нейросети пока не способны.

Никакой искусственный интеллект не может заменить человека в плане «генерации» живой эмоции, импровизации на ходу. Для этого нужны порыв, вдохновение, которые присущи только человеку. Сергей Буланов музыкальный критик

Буланов напомнил, что «Мандрагора» осталась незавершённой неслучайно: Чайковский не мог продолжить работу без Рачинского, автора либретто. Их совместное участие было необходимо для построения драматургии оперы.

Композитор и доцент Московской консерватории Ольга Бочихина в разговоре с «Рамблером» высказала похожую мысль. По её мнению, нейросети пока не могут сравниться с «сознанием художника».

Нейросети предлагают нам обольститься лёгким путём творческого созидания. Мол, достаточно загрузить сочинения, чтобы ИИ продолжил писать их дальше. Но так не работает. Художник — это всё же нечто большее. Он нагружает своё сознание окружающей реальностью, личными обстоятельствами, размышлениями этическими и не очень, страстностью и так далее. Ольга Бочихина композитор, доцент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

Как считает Ольга Бочихина, сейчас работа нейросетей — это просто свободная комбинация элементов, которую не стоит путать с процессом мышления художника.

Как и любая машина, ИИ регистрирует, а не «помнит». Из-за этого у нейросетей нет способности к восприятию, к тому самому «взгляду», который мы ценим как откровение. Ольга Бочихина композитор, доцент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

Бочихина также предполагает, что широкое распространение искусственного интеллекта может привести к смене ориентиров в искусстве. Цениться в большей степени будет точность запроса. А это, в свою очередь, приведёт «суперматериальности и супервидимости», так как всё тайное и невидимое нужно будет чётко формулировать для корректной работы ИИ.

Сделают ли нейросети искусство реально видимым? Или спрячут ещё сильнее? Вряд ли мы все спокойно согласимся с тем, что музыка Чайковского — это только тот текст, что точно зафиксирован. Ольга Бочихина композитор, доцент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

Сергей Буланов в свою очередь считает, что синтез искусства и нейросетей не выйдет за рамки экспериментов. Запрещать их проводить, по его мнению, точно не стоит.

Меня смущает только, что эксперимент проходит на главной сцене Мариинского театра. Всё-таки это академическая площадка, и предназначена она для другого. У нас очень много интересной музыки, которую можно было бы представить вместо этого. Сергей Буланов музыкальный критик

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