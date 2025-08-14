Жизнь после Тимати: состав артистов лейбла Black Star

На сегодняшний день звукозаписывающий лейбл Black Star — уникальный для российской музыкальной индустрии проект. Более чем 15 лет работы лейбла открыли публике Егора Крида, L'One, Клаву Коку, МОТа, Джигана и множество других исполнителей. Из-за внутренних разногласий к 2020 году лейбл покинули практически все вышеперечисленные артисты, включая сооснователя — рэпера Тимати, однако на этом история компании не закончилась. Как сложилась судьба творческого объединения после ухода его идейного лидера, кто входит в Black Star на данный момент и сможет ли молодое поколение Black Star Mafia побить рекорды старших коллег — разбираемся ниже.

Актуальный список артистов Black Star

NATAN

Настоящее имя: Натан Миров

Харизматичный R'n'B-, поп- и хип-хоп-исполнитель родом из Таджикистана, отметившийся громкими коллаборациями с Тимати, Клавой Кокой и другими музыкантами. Самой громкой работой в творчестве Натана стала песня «Дерзкая», ставшая популярной в качестве мема. Подписан на лейбл в 2013 году.

Клава Кока

Настоящее имя: Клавдия Высокова

Талантливая певица, в репертуаре которой можно услышать и танцевальный поп, и хип-хоп, и элементы рок-музыки. По словам Павла Курьянова, до сих пор являющегося генеральным директором лейбла, Клава Кока — самая «деньгообразующая» творческая единица компании. И хотя контракт с певицей был заключен еще в 2015 году, взлет ее карьеры пришелся на 2019-й. С того момента Клава принесла лейблу множество хитов. Самые яркие из них — композиции «Замуж», «Вышла из чата» и «Краш».

Клава Кока проведёт цифровую экскурсию по Эрмитажу

SLAME

Настоящее имя: Вячеслав Исаков

Амбициозный хип-хоп-артист, отличающийся техничным исполнением и харизматичной подачей. Несмотря на то что рэпер присоединился к лейблу в 2019 году, музыкант все еще в поисках своего золотоносного хита. На данный момент самой популярной композицией Slame является песня Polaroid, экранизация которой набрала практически 5 миллионов просмотров на российском YouTube.

Егор Шип

Настоящее имя: Егор Кораблин

Молодой исполнитель и блогер, присоединившийся к объединению в 2021 году. Самыми громкими треками в карьере Егора Шипа стали нашумевшие композиции DIOR и песня «Пикачу», записанная в дуэте с Мией Бойкой.

Кирилл Скрипник

Настоящее имя: Кирилл Скрипник

Участник множества телепроектов, певец и поп-исполнитель из Красноярска, к своим годам добившийся немалых успехов. Среди регалий Кирилла Скрипника есть титул «Маленький принц Сибири», а также личная похвала от самого Иосифа Кобзона. Контракт с ним был заключен в 2022 году.

Baur Karbon

Настоящее имя: Баур Матаев

Перспективный казахстанский хип-хоп-исполнитель из Караганды, ставший подписантом продюсерского центра в 2022 году. Несмотря на то что российской публике артист еще не так знаком, фан-сообщество группы, организованной Бауром в родном городе, насчитывает 200 000 человек.

Derouse

Настоящее имя: Сергей Фроликов

Рэп-исполнитель из небольшого города Новошахтинска, присоединившийся к лейблу в 2022 году. До сотрудничества с лейблом Derouse уже выпустил несколько успешных треков: «Променяла» и «Стал чужим».

По состоянию на 2025 год к подписантам лейбла присоединилась Диана Астер.

Бывшие артисты Black Star

НАZИМА

Настоящее имя: Назима Жанибекова

Казахстанская певица, попавшая в Black Star в 2018 году по итогам проекта «Песни на ТНТ». Самыми запоминающимися композициями Назимы на сегодняшний день являются совместная песня с Валерией «Тысячи историй» и фит с Тимати «Нельзя».

PEGAS

Настоящее имя: Дарья Секацкая

Певица, получившая первую популярность благодаря резидентству в арт-кластере «Таврида». В состав лейбла PEGAS попала совсем недавно, в 2023 году, однако уже успела отметиться громкой коллаборацией с блогером и рэп-исполнителем Джараховым. Их совместная песня «Туристы» вышла 5 апреля.

3333

Поп-инди-рок-коллектив из Узбекистана, пополнивший ряды представителей лейбла в 2023 году. Группа состоит из четырех музыкантов: вокалиста Рустама Нурсеитова, второго вокалиста и гитариста Александра Ли, клавишника Павла Моторина и инструменталиста Олега Мотылева. Главное достижение «3333» — участие в финале проекта «Залетай в тренды».

Как все начиналось

Впервые о продюсерском центре заговорили в 2006 году. Именно тогда Тимати в партнерстве с продюсером Павлом Курьяновым и камерунским бизнесменом Вальтером Чассем выпустил свой дебютный альбом Black Star, ставший первым релизом лейбла. Коммерческий успех пластинки принес компании популярность и финансовые ресурсы, благодаря которым состав начал пополняться новыми артистами.

На момент написания статьи Black Star — группа компаний, деятельность которой распространяется далеко за пределы музыкального рынка. Холдинг включает в себя множество дочерних брендов, представляющих интересы ее создателей в игровой, ресторанной, рекламной и других сферах бизнеса.

За время существования лейбла список участников множество раз менялся и пересматривался, однако гибкость в выборе артистов позволила Тимати и его партнерам добиться больших успехов в сфере развлечений.

Даже поиск артистов для дальнейшего сотрудничества стал своего рода шоу: для этого организуется всероссийский кастинг «Молодая кровь», гостями которого часто становятся звезды эстрады. Впрочем, существует еще один способ показать себя представителям лейбла: участие в телепроектах.

«Песни на ТНТ»

Самым успешным с точки зрения набора артистов для лейбла стало появление в шоу «Песни на ТНТ». Одним из жюри конкурса стал Тимати, который по итогам проекта подписал несколько успешных контрактов с самыми перспективными из конкурсантов. В первом сезоне, проведенном в 2018 году, новыми лицами лейбла стали певица Назима, DanyMuse, Pabl.A и рэпер Terry, также известный как TERNOVOY.

Второй сезон шоу принес лейблу еще несколько новичков. По итогам проекта к объединению присоединились Amchi, Анет Сай, ARS-N, певица Анна Боронина и хип-хоп-исполнитель Slame.

Уход золотого состава

Практически сразу после того, как в списке подписантов лейбла появились новые имена, объединение покинуло множество ключевых артистов. В период с 2018 по 2020 год отношения с продюсерским центром разорвали L`One, Егор Крид, Kristina Si, DJ San, Скруджи, DanyMuse, Pabl.A и несколько новичков, в том числе Amchi и Ars-N.

Расторжение соглашений с артистами сопровождалось не только финансовыми, но и репутационными потерями. Конфликт с рэпером L`One обернулся затяжным судебным разбирательством, а новость об уходе Егора Крида спровоцировала среди пользователей сети слух, что за расторжение договора певцу пришлось заплатить 102 миллиона рублей.

Однако самым значимым для лейбла стала потеря одного из его основателей и идеологических лидеров. В 2020 году рэпер Тимати заявил, что больше не является соучредителем Black Star, объяснив это возникшими сложностями с бюрократией. Решение рэпера стало неожиданностью для других учредителей компании, вследствие чего отношения между ними ухудшились.

К 2021 году лейбл покинули практически все ключевые участники, из-за чего общественное внимание к деятельности компании начало снижаться. Многие считали, что эра продюсерского центра приближается к своему логическому завершению.

Лейбл после потери артистов

Однако ситуацию в корне изменил творческий взлет Клавы Коки. На данный момент это самая коммерчески успешная подписантка Black Star, а цена за билет на ее концерт может достигать 10 миллионов рублей.

Начиная с 2021 года в Black Star появилось еще несколько новых имен: новыми музыкантами лейбла стали Baur Karbon, Derouse, группа «3333», певица PEGAS и участник телешоу «Голос» Кирилл Скрипник.

Текст: Илья Власов