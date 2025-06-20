HiFi-стриминг Звук проведёт первый концерт серии «Сила Звука»

Российский HiFi-стриминг Звук анонсировал серию экспериментальных концертов «Сила Звука». Артисты, выступающие на этих шоу, смогут представить привычные хиты в необычном звучании. Первый концерт серии состоится уже 26 июня, на сцену выйдут хип-хоп-артисты.

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Среди них — FEDUK, MAYOT, Baby Cute, Ubel, Arustamov, Whole Lotta Swag, The Om, SABU, Крип-а-Крип и A$THMA BOYS. На сцену выйдут ещё два музыканта, имена которых пока держатся в секрете. Особенностью концерта станет то, что музыканты выступят с джазовой группой.

Шоу состоится 26 июня в 19:00 в клубе «оригинал» по адресу Земляной Вал, 9А. Для прохода внутрь нужно соблюсти дресс-код «Большие куртки».

Чтобы получить возможность попасть на концерт, пользователи должны слушать специальный плейлист. 25 июня рандомайзер определит 300 самых активных человек. Они получат приглашение на концерт по почте.

Ознакомиться с условиями проведения розыгрыша можно по ссылке.

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