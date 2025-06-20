Катя Лель раскрыла, с кем из молодых артистов хочет поработать

Заслуженная артистка РФ, поп-певица Катя Лель заявила, что хотела бы поработать с молодыми артистами Jony и Мотом. Исполнительница хита «Мой мармеладный» призналась, что ей нравится, что они делают.

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Отвечая на вопрос, готова ли Лель записать с ними совместную композицию, певица заявила, что «никогда не говорит "никогда"». Слова артистки приводит Telegram-канал «Звездач».

Ранее в этом году Лель записала совместную песню «Делулу» вместе с исполнительницей хита «Сигма Бой» BETSY. В интервью «Рамблеру» 12-летняя артистка рассказала, что старшая коллега дала ей совет «всегда носить шапку» и «петь каждый день».

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