Новые синглы на русском: Клава Кока, «Три дня дождя» и Сергей Лазарев

Клава Кока перепевает культовую песню нулевых, «Три дня дождя» зачитывают письма фанатов, а Сергей Лазарев забывает про меланхолию и отдаётся ритму танца. О самых интересных песнях, вышедших на прошедшей неделе, читайте в подборке от редактора «Рамблера» Анастасии Шубиной.

© Страница Клавы Коки в VK

Клава Кока — «Ещё люблю»

Жанр: поп.

Певица Клава Кока возвращает своих слушателей в 2007-й, делая ремейк на хит «Ещё люблю» от группы «А-Студио». В легендарную песню она добавила свой куплет и вводную интерлюдию с участием юмориста Александра Гудкова. Но это ещё мелочи по сравнению с тем, что Кока полностью изменила настроение трека. Оригинальная версия «Ещё люблю» звучит драматично и надрывно, а вариант Клавы Коки — игриво и местами даже жизнерадостно. Рокерские вставки у Коки выполнены в очень милом девичьем стиле, напоминающем музыку другой модной певицы — Доры. Но это точно трек не испортило, потому что новая версия «Ещё люблю» полностью соответствует духу Клавы Коки и современным трендам.

Wildways, OG Buda — «100% боль»

© Страница OG Buda в VK

Жанр: рок.

Лиричный рэп поверх скрежещущего рока — почему бы и нет? Группа Wildways и хип-хоп-исполнитель OG Buda решились на эксперименты и смешали два совершенно разных жанра. В песне «100% боль» они умело выстраивают сюжетное повествование. Сначала Wildways рассказывают от третьего лица о любовных страданиях девушки, а затем OG Buda, надевая на себя маску главного злодея, пытается оправдать свои плохие поступки. Благодаря этому переключения с одного стиля на другой выглядят весьма органично, а сам трек приобретает необычную динамику. Для исполнителей совместный сингл был рискованным шагом, учитывая, какие разные у них аудитории, но результат определённо того стоил.

Лариса Долина, Григорий Лепс — «Покой»

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Жанр: поп.

Мэтры российской эстрады Лариса Долина и Григорий Лепс объединились для записи мощного сингла «Покой». Они как будто дали мастер-класс, как нужно исполнять песню, чтобы она смогла довести до мурашек. Голоса Долиной и Лепса по силе не уступают друг другу, поэтому их дуэт в припеве имеет эффект бомбы, обрушивающейся на слушателей. Помогают в этом также и рок-мотивы, благодаря которым песня становится надрывнее. Это как нельзя лучше ложиться в тему трека, ведь Долина и Лепс в нём поют о великой силе любви.

«Три дня дождя», Detsl aka Le Truk — «Письмо»

© Страница группы «Три дня дождя» в VK

Жанр: рок.

Рок-группа «Три дня дождя» записала свою версию «Письма», которую изначально выпустил покойный рэпер Децл. Песня стала бонусным треком к трибьют-альбому, выпущенному два месяца назад. «Три дня дождя» не стали копировать оригинальную композицию, оставив из неё лишь припев. Вдохновением для куплетов стали истории фанаток, которые писали солисту группы Глебу Викторову. Трек «Письмо» стал искренним диалогом между артистом и поклонниками, который обращает внимание на темы, о которых не принято рассказывать.

Сергей Лазарев — «Тут или Там»

Жанр: поп.

Сергей Лазарев ещё в марте обещал выпустить продолжение меланхоличного альбома «Счастливые тоже плачут». По его задумке вторая часть должна быть позитивной и динамичной. Его новая песня «Тут или Там», которая стала первым синглом с грядущего лонгплея, полностью этой идее соответствует. Смысл трека можно выразить строчкой из припева: «Люби, танцуй, как в последний раз». Композиция напоминает российскую эстраду восьмидесятых, что отлично сочетается с бушующим трендом на ностальгию. От заедающих в голове незамысловатых строчек так и веет летним настроением.

Лилая — «Лилия»

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Жанр: поп.

В новом сингле певица Лилая оборачивает трагическую историю любви в сладкую обёртку жизнерадостного фанкового звучания. Главное оружие артистки — нежный голос, который то и дело уносится ввысь. Такая подача отлично подходит песне, где девушка пытается отпустить отношения и двигаться дальше. Название к треку выбрано неслучайно, ведь оно созвучно с псевдонимом артистки. Лилая также считает, что этот цветок прекрасно себя чувствует и вне букета, в одиночестве. Как написала исполнительница в соцсетях, именно в этом они с лилией и похожи.

Андрей Катиков — «А дождь пройдёт»

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Жанр: инди.

Мультиплатиновый продюсер Андрей Катиков, писавший музыку для ЛСП, Клавы Коки, IOWA и других, продолжает исследовать грани сольного творчества. В новом сингле «А дождь пройдёт» он заверяет слушателей, что светлое и безоблачное будущее рано или поздно наступит. Мелодия трека не даёт заскучать из-за вокальных гармоний, которыми Катиков мастерски сдабривает композицию. А инструментальные партии, напоминающие песни The Beatles, погружают в тёплую летнюю атмосферу. Именно таких обещаний, которые даёт Андрей Катиков в треке «А дождь пройдёт», не хватало музыкальной индустрии и дождливой Москве.

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