Сергей Мазаев рассказал, кто из молодых артистов пишет хорошую музыку

Лидер рок-коллектива «Моральный кодекс» Сергей Мазаев признался, что знаком с творчеством поп-певиц Мари Краймбрери, Люси Чеботиной и Zivert. Музыкант также отметил музыку фронтмена «Комнаты культуры» Жени Трофимова.

© Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

С ANNA ASTI Мазаев знаком лично: их встреча произошла недавно на светском мероприятии. Артист подчеркнул, что это «всё хорошие ребята», но всё равно назвал один из недостатков их музыки.

Проблематика их песен, все эти страсти — для таких же, как они, молодых девчонок и мальчишек. А я уже все-таки в другом возрасте и эмоциональном состоянии нахожусь.

Всего полтора года назад Мазаев придерживался иного мнения. Отвечая на вопрос корреспондента News.ru о творчестве Jony, Хабиба и Люси Чеботиной, музыкант признался, что не знаком с этими именами. «Одни обезьянки для других молодых обезьянок поют, танцуют», — утверждал Мазаев.

Артист также отметил, что в ближайшем будущем «Моральный кодекс» выпустит два новых сингла. Один из них будет звучать как «мажористое диско», другой — как «ироничный блюз». Слова музыканта цитирует «Национальная служба новостей».

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