Сектантка и жена ловца аллигаторов: прошлое и настоящее Ланы Дель Рей

21 июня американской певице Лане Дель Рей исполняется 40 лет. В начале 2010-х она ввела в моду меланхолию и плавную поп-музыку. О долгом пути артистки к успеху, замужестве за охотником на аллигаторов, её фобиях и других интересных фактах из жизни Ланы Дель Рей читайте в материале «Рамблера».

© Diogo Baptista/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Лана Дель Рей сменила несколько псевдонимов

Настоящее имя певицы — Элизабет Грант. Она выпускала под ним музыку, но для сценической деятельности всё же предпочитала использовать псевдонимы. В 2005 году артистка записала демопластинку Sirens под именем Мэй Джайлер. Но уже в 2008-м зарегистрировалась в социальной сети Myspace как Sparkle Jump Rope Queen. В переводе на русский язык — это «блестящая королева скакалки».

Метания Элизабет Грант закончились на псевдониме Лана Дель Рей, под которым она и стала известна широкой публике. Для его создания она сложила имя голливудской актрисы Ланы Тёрнер, секс-символа 1940–1950-х годов, и марку автомобиля Ford Del Rey, выпускавшегося с 1982 по 1991 год.

«Мне хотелось найти имя, которое задало бы тон всей моей музыке. Тогда я часто бывала в Майами, много общалась на испанском с кубинскими друзьями. Имя Лана Дель Рей ассоциировалось у нас с гламуром прибрежья, солнцем, морем и свободой. Оно звучало изысканно, плавно скатываясь с языка», — рассказала певица изданию British Vogue в 2011 году.

Дебютный альбом Ланы Дель Рей удалён с музыкальных стримингов

Некоторые ошибочно думают, что Born To Die, выпущенный в 2012 году, — дебютный альбом Ланы Дель Рей, но это не так. Свою первую студийную пластинку под названием Lana Del Ray артистка выпустила ещё в 2010 году на независимом лейбле 5 Points Record. Правда, спустя несколько месяцев лонгплей исчез со стримингов. Как потом пояснили представители лейбла, певица выкупила на него права, потому что была недовольна продвижением. Контракт с 5 Points Record Лана тоже разорвала.

После релиза крайне успешного альбома Born To Die, выпущенного в 2012-м на лейблах Interscope, Polydor и Stranger Records, Лана Дель Рей планировала перезаписать дебютник. Этого она так и не сделала. Зато песня с первой пластинки Yayo появилась в делюкс-версии Born To Die — Paradise Edition.

Лана Дель Рей изучала философию с уклоном в метафизику

В 2008 году Элизабет Грант окончила Фордхемский университет, получив степень бакалавра по философии. Во время учёбы она специализировалась на метафизике — разделе философии, изучающем фундаментальные принципы реальности, бытия и существования за пределами физического мира. В разговоре с журналом TOKIO Numéro в 2013 году Лана призналась, что выбрала эту область, потому что её «интересовали Бог и то, как технологии приближают нас к пониманию, откуда мы пришли и почему». Эти темы не раз проскальзывали и в её музыкальном творчестве. Например, в песне Gods & Monsters певица размышляет о рае, аде и о своём месте в жизни.

© Jörg Carstensen/dpa/www.globallookpress.com

Лана Дель Рей выступает в Берлине, 2011 год

Лана Дель Рей потратила первый гонорар на аренду фургона в трейлерном парке

Лана Дель Рей росла в достаточно обеспеченной семье, так как её отец Роб Грант в 90-е был успешным доменным магнатом. Это не помешало юной артистке в полной мере насладиться радостями обычной жизни. После подписания своего первого контракта, получив 10 тысяч долларов, она арендовала фургон в трейлерном парке в штате Нью-Джерси. «Мне нравилось проводить время в одиночестве… Я не устраивала вечеринки, в то время я была настроена серьезно, и мне нравилось менять обстановку», — рассказала она изданию Nylon в 2013 году.

Лана Дель Рей сама срежиссировала свой первый клип, использовав кадры с веб-камеры

Первый успех к Лане Дель Рей пришёл в 2011 году, когда она выпустила клип на романтичную балладу Video Games. Певица пошла против правил и представила самодельный ролик низкого качества, когда вовсю царили яркие насыщенные видео, снятые за баснословные суммы денег. В своём клипе Лана использовала нарезку из архивных видео, себя же она записывала на веб-камеру ноутбука. Такой необычный подход удивил слушателей, и песня стала хитом, попав в чарт Billboard Hot 100.

Лана Дель Рей призналась, что была в секте

После выхода сингла Ultraviolence на Лану Дель Рей обрушилась волна хейта. Критики обвинили Лану в романтизации насилия из-за строчки «He hit me and it felt like a kiss», которая на русский переводится как «Он ударил меня, и это было похоже на поцелуй». Лана всегда отвечала, что просто отображает в своей музыке реальность, с которой сталкивалась. Обсуждая эту работу с журналом Grazia в 2014 году, Лана объяснила, что на создание Ultraviolence её натолкнула значимая фигура из прошлого. «Раньше я была членом подпольной секты, которой правил гуру. Он окружал себя молоденькими девушками, и у него была безумная харизма, перед которой я тоже не могла устоять. Я вступила в эту так называемую секту, потому что жаждала любви и защищённости. Но потом я узнала, что этот гуру был не хорошим, а плохим человеком. Он думал, что сначала должен сломать людей, прежде чем собрать их заново. В конце концов я покинула эту секту», — рассказала певица.

Поклонники Ланы Дель Рей предполагают, что под сектой она подразумевала группу анонимных алкоголиков Atlantic Group в Нью-Йорке, которую посещала в прошлом. Это подразделение было печально известно своим плохим обращением с пожилыми людьми и молодыми женщинами.

Лана Дель Рей боится сцены

Лану Дель Рей можно назвать неправильной поп-звездой. Пока остальные испытывают экстаз от выступлений вживую, Лана чувствует себя на сцене некомфортно. «Я люблю записывать песни, для меня это естественно, но выступления на сцене — это не моя стихия», — призналась она изданию Vogue Australia в 2012 году. Певица рассказала, что из-за дрожи на сцене она иногда опускается на колени или тянется к зрителям, потому что не знает, что ещё сделать.

Лана пытается бороться со своим страхом. Доказательством этому служат её выступления на крупнейших фестивалях вроде «Гластонбери» или «Коачеллы». Но телевидения певица всё ещё опасается. Возможно, это связано с её неудачным живым шоу на передаче SNL в начале карьеры, во время которого она неестественно вела себя на сцене и неудачно меняла тональности. После этого на неё обрушилась волна критики. Например, газета The New York Times написала, что на сцене Лана Дель Рей выглядела «неуверенно, как ребёнок, поющий любимые песни своей бабушки, одетый в бабушкину одежду». А ведущий NBC Брайан Уильямс назвал выступление Ланы «одним из худших в истории SNL».

© PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/www.globallookpress.com

Лана Дель Рей на шоу Дэвида Леттермана, 2 марта 2012 года

В сети находится более 200 неизданных песен Ланы Дель Рей

По интернету гуляет огромное количество неизданных песен Ланы Дель Рей. Их настолько много, что им посвящена отдельная страница «Википедии». Некоторые из них поклонники считают хитами, поэтому часто просят певицу выпустить треки официально. Иногда Лана внемлет их мольбам. Например, в альбом Blue Banisters (2021) вошло несколько ранее написанных песен периода Born To Die. Её недавний хит Say Yes To Heaven тоже изначально был слитой песней, завирусившейся в соцсетях до релиза на стримингах.

Лана Дель Рей выпустила свой сборник стихов

Ещё в 2012 году в интервью NME Лана Дель Рей сказала, что в первую очередь она писатель, а потом уже исполнитель. На это намекает и крайне образная лирика её песен. В 2020 году Лана Дель Рей представила свой первый сборник стихов, на русском получивший название «Вайолет, склонившаяся над травою». После выхода книга заняла четвёртое место в списке бестселлеров по версии газеты The New York Times. В том же году певица объявила, что готовит к выпуску ещё один сборник Behind The Iron Gates — Insights from The Institution. К сожалению, в 2022 году артистка сообщила в соцсетях, что её машину ограбили. Преступники унесли рюкзак, в котором хранился жёсткий диск с единственной копией книги. Сборник был утерян, но певица заявила, что начала писать его заново.

© Bang Media International/legion-media.com

Лана дель Рей и Барри-Джеймс О'Нил на церемонии вручения премии MTV Europe Music Awards во Франкфурте, 11 ноября 2012 года

Лана Дель Рей замужем за охотником на аллигаторов

Лана Дель Рей встречалась с музыкантом Барри-Джеймсом О’Нилом, фотографом Франческо Карроззини, рэпером G-Eazy и другими публичными личностями, но в итоге замуж вышла за Джереми Дюфрена, гида и охотника на аллигаторов. Их свадьба осенью 2024 года стала большой неожиданностью для поклонников певицы. Внутри фанбазы сразу же пошли всевозможные шутки про крокодилов и «скуфика», которого выбрала певица.

Лана и Джереми знакомы как минимум с 2019-го. В тот год они оба выложили фотографии с экскурсии, которую проводил Дюфрен. Их отношения, по всей видимости, в то время были просто дружескими, но позже переросли в нечто большее. Церемония бракосочетания, по словам представителя компании, в которой работал Дюфрен, прошла в заливе, где тот показывает туристам места обитания аллигаторов.

