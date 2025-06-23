Учёный-инженер и хулиган на учёте в милиции: грани Валерия Меладзе

23 июня своё 60-летие празднует Валерий Меладзе. Певец красиво вошёл в наши грешные жизни ещё в девяностые, но всё ещё не потерял популярности. Его слушают не только женщины, заставшие развал Советского Союза, но и зумеры. О самых интересных фактах из жизни одного из главных романтиков российской эстрады читайте в материале «Рамблера».

© Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Настоящее имя Валерия Меладзе — Валериан

Валерий Меладзе появился на свет в 1965 году в небольшом посёлке недалеко от грузинского города Батуми. Правда, в документах при рождении ему указали другое имя — Валериан. Это недоразумение произошло по вине сотрудницы ЗАГСа, которая была твёрдо уверена, что это полный вариант имени, выбранного родителями. Несмотря на это, певец всю жизнь считал себя Валерием, а не Валерианом.

Валерий Меладзе в детстве стоял на учёте в милиции

Валерий Меладзе был непоседливым ребёнком и часто хулиганил. В детстве с ним происходило множество неприятных историй, одна из которых закончилась постановкой на учёт в милиции. Однажды юный Валерий пробрался на территорию Батумского нефтеперерабатывающего завода. Там стоял сломанный трактор, с которого мальчик снял несколько приборов во благо своих научных исследований. «Я тогда увлекался электроникой, хотел собрать омметр, да и вообще было очень интересно, из чего эти приборы сделаны. Помню, родители только качали головой: “Если уже сейчас в милицию приводят, то что же дальше-то будет?!” Но блатная романтика меня не влекла», — рассказал артист «Смене» в 2007 году.

© Соцсети Валерия Меладзе

Валерий Меладзе (слева) с братом

Валерий Меладзе вырос в семье инженеров

В семье Валерия Меладзе все были инженерами: бабушка, дедушка, мать и отец. Как признался Валерий в интервью для журнала «Ок!» в 2012 году, родители прекрасно пели, но профессионально этим никогда не занимались.

Старшие Меладзе решили отыграться на своих детях. Поэтому Валерию, как и его брату Константину, пришлось пройти через музыкальную школу, которую он окончил по классу фортепиано. Но после этого его творческие порывы поутихли: «Тогда быть инженером у нас считалось серьёзным, а быть музыкантом — это что-то временное и не очень серьёзное». После школы, отработав телефонистом, Валерий поступил в Николаевский кораблестроительный институт, где уже учился Константин. Судьба сложилась так, что оба они стали музыкантами. Их младшая сестра Лиана тоже пошла по творческому пути. В 2004 году вместе с Алёной Михайловой в качестве продюсеров они основали лейбл Velvet Music.

Валерий Меладзе стал певцом случайно

В студенческие годы Константин Меладзе был клавишником в ансамбле «Апрель». Во время шоу «Честное слово» с Юрием Николаевым он рассказал, что Валерий часто приходил на репетиции и внимательно следил за ними. Однажды участники «Апреля» ушли на перерыв в гримёрку и вдруг услышали потрясающий голос. «Мы сперва подумали, что это радио заиграло», — признался Константин. Но они вышли и увидели Валерия, который пытался разобраться в ревербераторе на микрофоне. Они сперва опешили, но, как пришли в себя, сразу же пригласили Валерия в ансамбль как бэк-вокалиста. Через месяц после этого Валерий дошёл до позиции основного солиста.

© Галина Кмит/РИА Новости

Валерий Меладзе, 1998 год

Валерий Меладзе был участником рок-группы

До того как начать пленять женские сердца романтичной поп-музыкой, Валерий Меладзе выступал в совершенно другом жанре. В 1989 году талантливых братьев Меладзе заприметили участники группы «Диалог», игравшей в стиле арт-рок. Её лидером был продюсер и композитор Ким Брейтбург, который решил, что голос Валерия Меладзе необычайно похож на Джона Андерсона из британской прог-рок-группы Yes.

Мощный вокал Меладзе отлично сочетался со сложной инструментальной музыкой, но братья всё равно покинули коллектив в 1991 году. С их участием «Диалог» успел выпустить альбом «Осенний крик ястреба» и рок-сюиту «Посредине мира» на стихи Тарковского.

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Алла Пугачёва ошибочно отвергла запись Валерия Меладзе

В девяностые балом российской эстрады правила Алла Пугачёва. Ещё в конце восьмидесятых она организовала ежегодную концертную программу «Рождественские встречи». Туда и пытался определить начинающего певца Валерия Меладзе его первый продюсер Евгений Фридлянд. Для этого он предложил Пугачёвой кассету с записью Меладзе. Когда он спросил её мнение, она ему ответила: «Что-то мне не очень понравился ваш грузин». Через несколько дней, по воспоминаниям Фридлянда, Пугачёва сама позвонила продюсеру. На этот раз она ему сказала: «Я перепутала вашего грузина с другим грузином. Ваш грузин замечательный, можете привезти мне его фотографии?» Так Меладзе и попал на запись «Рождественских встреч» в 1993 году. Комментариями Фридлянда поделился журналист Олег Кармунин на YouTube-канале «ИСТОРИИ РУССКОЙ ПОПСЫ».

На съёмочной площадке тоже произошла интересная история. В то время Меладзе ещё стеснялся сцены, поэтому Пугачёва решила пойти на обман. Она попросила артиста распеться на своей песне «Лимбо», пока остальные будут танцевать, а сама дала команду оператору, чтобы тот начал снимать. Благодаря этому Меладзе удалось избежать лишнего волнения.

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Валерий Меладзе планировал оставить шоу-бизнес ради науки

Валерий Меладзе не только покоряет музыкальные вершины, но и наукой занимается. В 1987 году он получил диплом по специальности «инженер-механик по судовым энергетическим установкам». А позже защитил кандидатскую диссертацию по сложно произносимой теме — «Интенсификация обменных процессов в ионитном фильтре с псевдовибросжиженным слоем катиона».

В 2022 году Валерий Меладзе написал в соцсетях, что потерял творческий интерес к шоу-бизнесу, а также признался, что вновь хочет заниматься наукой в сфере глубокой очистки воды. «Недавно, перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление», — рассказал своим поклонникам певец.

Но отчаиваться не стоит, ведь Меладзе, который «тысячу раз обрывал провода», всё равно изредка радует фанатов новой музыкой. Его последний сингл «Игры» вышел в марте 2025-го.

© Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева на церемонии вручения премии Victoria Music Awards 2019

У Валерия Меладзе шесть детей

Валерий Меладзе познакомился со своей первой женой Ириной Малухиной ещё во время учёбы в университете. Они поженились в 1989 году. Их первенцем стал мальчик, который скончался спустя 10 дней. Но в 1991 году в их семье появилась дочь Инга. Вслед за ней в 1999-м у пары родилась ещё одна девочка София, а в 2002-м — Арина.

Семейная жизнь у Валерия и Ирины не задалась. Как оказалось, несколько лет певец жил сразу же на две семьи. Новой избранницей артиста стала бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева. За время, пока Валерий не развёлся с Ириной, у него с Джанабаевой успел родиться сын Константин. После официального заключения брака у Валерия и Альбины появились ещё два ребёнка: мальчик Лука и девочка Агата.

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