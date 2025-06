Тарантино-рок и оды одиночеству: зарубежные новинки недели

Инди-группа HAIM размышляет об одиночестве, Four Tet переосмысляет дримпоп-классику, а Эрика Баду — собственное звучание. Кеке Палмер рассказывает яркую концептуальную историю о самой себе, а Майлз Кейн вдохновляется фильмами Квентина Тарантино. «Рамблер» рассказывает о самых любопытных новинках англоязычной музыки за эту неделю.

© IMAGO/Emerson Santos/www.globallookpress.com

Эрика Баду во время концерта в Сан-Паулу

Синглы

Erykah Badu & The Alchemist — Next To You

© Control Freaq Records

Жанр: лоу-фай, трип-хоп, экспериментальный соул.

Культовая соул-певица Эрика Баду записала совместную песню Next To You с хип-хоп-продюсером The Alchemist. Он создал дымчатую лоу-фай-аранжировку, под которую артистка вальяжно и без особых вокальных изысков признаётся в любви партнёру и приглашает его «нарушить парочку правил после школы». Композиция звучит скорее как музыкальный эксперимент, нежели как песня с осмысленным посылом: для Баду, начавшей творческую карьеру ещё в середине 90-х, это любопытный шаг в новом направлении.

Детали следующего лонгплея артистки пока не раскрыты, но уже известно, что The Alchemist будет его основным продюсером. Релиз станет для Баду первым полноформатником за 15 лет.

Lorde — Hammer

© Universal Music New Zealand Limited

Жанр: оптимистичная поп-музыка.

Новый альбом Lorde «Virgin» выходит уже на следующей неделе, но певице явно не терпится раскрыть его содержание публике. Hammer — уже третий сингл в его поддержку. По словам Lorde, она посвятила Hammer жизни в городе, перерождению и чувству радости от новых знакомств. В трек-листе композиция стоит на первом месте и задаёт тему и стилистику всего альбома.

Как и предыдущие синглы, Hammer начинается с минималистичной электроники и постепенно обрастает различными звуками. К припеву трек ускоряется, пускаясь в танцевальную эйфорию. Hammer оставляет вдохновляющее послевкусие и впервые показывает «перерождённую Lorde» со светлой стороны.

Four Tet — Into Dust

© Text Records

Жанр: мечтательная электроника.

Британский электронный музыкант Киран Хебден, известный под псевдонимом Four Tet, поделился композицией Into Dust. Её особенность — использование семпла одноимённой песни дримпоп-группы Mazzy Star, записанной в 1993 году. Хебден не раз играл её на своих живых выступлениях, но только теперь записал студийную версию. Она отличается от оригинального трека только наличием электронного бита, значительно его ускоряющего. Отказываться от оригинального инструментала музыкант не стал, но его свежий взгляд сделал из культовой дримпоп-композиции танцевальный хит.

Miles Kane — Love Is Cruel

© Roberto Bettacchi/LiveMedia/www.globallookpress.com

Жанр: винтажный рок со стилистикой вестерна.

Британский музыкант Майлз Кейн, известный как сольный артист и участник групп The Rascals и The Last Shadow Puppets, поделился первым синглом с альбома Sunlight In The Shadows. Выход лонгплея запланирован на 17 октября: его продюсером станет лидер The Black Keys Дэн Ауэрбах.

Кейн описал Love Is Cruel как «встречу Клинта Иствуда с Джуди Гарленд в сумеречной пустыне» и отметил, что также вдохновлялся фильмами Квентина Тарантино. Благодаря таким влияниям трек звучит стильно, винтажно и даже немного психоделично.

Motion City Soundtrack — She Is Afraid

© Канал Motion City Soundtrack на Youtube

Жанр: современный поп-панк.

Американская поп-панк-группа Motion City Soundtrack анонсировала премьеру первого альбома за 10 лет. Релиз будет называться The Same Old Wasted Wonderful World и выйдет 19 сентября. Участие в его записи приняли лидер Fall Out Boy Патрик Стамп, фронтмен Citizen Мэт Керекес и другие известные представители жанра. Продюсером пластинки станет Шон О’Киф, сотрудничавший с поп-панк-группами Fall Out Boy, Hawthorne Heights и другими.

She Is Afraid — это первый сингл в поддержку грядущего релиза. Бодрая рок-композиция рассказывает о противоречивых чувствах, попытках понять свой внутренний хаос и том, как эмоциональное смятение портит отношения с окружающими. Несмотря на энергичное звучание, текст композиции всё равно переполнен тревогой.

Альбомы

Keke Palmer — Just Keke

© Big Bosses Ent

Жанр: концептуальный R&B.

Для кого: для поклонников хорошо рассказанных историй.

Актриса и певица Кеке Палмер выпустила третий альбом, в котором рассказывает о своём пути к силе и независимости. Концептуально релиз разделён на три части: их начало и окончание отмечены разговорными вставками. В первой Палмер переживает о неудачном романе, во второй хвастается красивой жизнью, в третьей пытается смириться с внезапным возвращением нерадивого возлюбленного. Хотя это простой сюжет, сама попытка уложить новые песни в конкретную историю достойна уважения.

Стилистически Палмер движется от хрупкого нежного R&B до самоуверенного хип-хопа. Всего за полчаса артистка рассказывает цельную историю: многим из её коллег не удаётся сделать этого за значительно больший хронометраж.

HAIM — I Quit

© Columbia; Polydor

Жанр: спокойный гитарный рок.

Для кого: для разочаровавшихся в любви.

Сестринское инди-трио HAIM выпустило четвёртый альбом, в основе которого лежит желание отказаться от сложной концепции романтических отношений. Основным вдохновением для релиза стало расставание участницы коллектива Даниэль Хаим с музыкальным продюсером Ариелем Рехтшайдом, но её сёстрам Эсте и Алане тоже есть что сказать по теме.

Артистки отказываются от предсказуемого пути от разбитого сердца к готовности полюбить вновь, поступая ровно наоборот. HAIM ищут покой в осознанном одиночестве, сопровождая поиски философскими размышлениями и меланхоличными гитарными аранжировками. Лонгплей получился очень спокойным и дотошно исследующим одну-единственную проблему. Но отчаявшимся романтикам определённо придётся по душе.

