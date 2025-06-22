Главное в музыке за неделю: Джейсон Деруло в России, Оззи Осборна могут клонировать

В Россию едет очередной известный зарубежный артист, а Оззи Осборн продаёт холодный чай со своей слюной, чтобы поклонники когда-нибудь смогли его клонировать. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

© Marco Bader/legion-media.com

Новости недели

Стало известно, на каких условиях Джейсон Деруло выступит в России

Американский R&B-певец Джейсон Деруло даст концерты 26 сентября на «ЦСКА Арене» в Москве и 28 сентября на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Билеты на шоу доступны по цене от 3500 до 50 тысяч рублей. Гонорар автора хитов Whatcha Say, Talk Dirty и Wiggle составит меньше миллиона долларов. В качестве одного из условий Деруло выдвинул запрет на курение в его присутствии — если оно будет нарушено, артист готов отменить концерт. Также он настаивает на максимальной конфиденциальности при заселении и комфортных, но неприметных автомобилях. В гримёрке исполнитель обязательно хочет видеть зелёные яблоки, четыре вида фрешей и овощи для салата.

Известный российский бард станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night

© Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

Фестиваль Ural Music Night объявил ещё одного из своих хедлайнеров, им стал народный артист России Олег Митяев. Он выступит 27 июня в парке Маяковского в Екатеринбурге. Бард исполнит свои известные шлягеры: «Как здорово, что все мы здесь…», «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Давай с тобой поговорим!» и другие.

В однодневном фестивале должны принять участие три тысячи артистов. Перед зрителями выступят AY YOLA, «АК-47», NILETTO и многие другие.

Главные музыкальные фестивали июня: от Пикника «Афиши» до «Дикой Мяты»

Образцы слюны Оззи Осборна для клонирования продали за 450 долларов

© Ian Kucerak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Компания Liquid Death («Жидкая смерть») продала десять банок холодного чая с ДНК знаменитого рокера Оззи Осборна. Из каждой 76-летний вокалист группы Black Sabbath выпил чай. Смятые банки поместили в прозрачные контейнеры с автографом певца и номером его ДНК-образца. Фанаты быстро раскупили товары стоимостью по 450 долларов. Liquid Death считают, что у поклонников будет возможность клонировать Осборна, когда это позволят технологии и закон. При этом целостность ДНК и успешность клонирования компания не гарантирует.

Санкт-Петербургская консерватория открылась после реставрации

© Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Концертный зал им.А.К.Глазунова в Санкт-Петербургской Государственной консерватории

В Санкт-Петербурге закончилась реставрация старинного здания консерватории, которая с перерывами продолжалась с 2015 года. Фасад теперь выкрашен в исторически достоверные светло-бежевые тона. Главную лестницу пересобрали с нуля. Внутри консерватории были реставрированы мебель и декор.

Большой зал имени Рубинштейна был оснащён технологиями переменной акустики, которые позволят звукорежиссёрам подстраивать помещение для качественных концертов в любых жанрах. В Малом зале имени Глазунова восстановили исторический интерьер.

Первые концерты в консерватории должны пройти уже этим летом.

Клава Кока проведёт цифровую экскурсию по Эрмитажу

© Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

Эрмитаж запустил проект «Один музей. Три взгляда», в рамках которого маршрут для посетителей прокладывают цифровые гиды: поп-певица Клава Кока, писатель Сергей Минаев и комик Евгений Чебатков. Экскурсия от Клавы Коки ориентирована на молодую и любознательную аудиторию. Цифровые маршруты работают с 17 июня и запускаются с помощью чат-бота официального сообщества Эрмитажа «ВКонтакте».

Релиз недели

Лариса Долина, Григорий Лепс — «Покой»

Два больших артиста отечественной эстрады выпустили совместную композицию. В лиричных куплетах голоса Долиной и Лепса звучат поочередно. В припеве они вступают в мощный хор, а сама песня превращается в торжественную рок-балладу.

Материал недели

Интервью с Игорем Бутманом: мы играли джаз на подлодке, атомном крейсере, воздушном шаре

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Народный артист Российской Федерации Игорь Бутман дал эксклюзивное интервью «Рамблеру». Саксофонист рассказал о самых экзотических местах, где ему доводилось выступать, а также о перспективах джаза как направления и главных джазовых фестивалях этого лета.