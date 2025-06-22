Главное в музыке за неделю: Джейсон Деруло в России, Оззи Осборна могут клонировать
В Россию едет очередной известный зарубежный артист, а Оззи Осборн продаёт холодный чай со своей слюной, чтобы поклонники когда-нибудь смогли его клонировать. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».
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Стало известно, на каких условиях Джейсон Деруло выступит в России
Американский R&B-певец Джейсон Деруло даст концерты 26 сентября на «ЦСКА Арене» в Москве и 28 сентября на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Билеты на шоу доступны по цене от 3500 до 50 тысяч рублей. Гонорар автора хитов Whatcha Say, Talk Dirty и Wiggle составит меньше миллиона долларов. В качестве одного из условий Деруло выдвинул запрет на курение в его присутствии — если оно будет нарушено, артист готов отменить концерт. Также он настаивает на максимальной конфиденциальности при заселении и комфортных, но неприметных автомобилях. В гримёрке исполнитель обязательно хочет видеть зелёные яблоки, четыре вида фрешей и овощи для салата.
Известный российский бард станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night
Фестиваль Ural Music Night объявил ещё одного из своих хедлайнеров, им стал народный артист России Олег Митяев. Он выступит 27 июня в парке Маяковского в Екатеринбурге. Бард исполнит свои известные шлягеры: «Как здорово, что все мы здесь…», «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Давай с тобой поговорим!» и другие.
В однодневном фестивале должны принять участие три тысячи артистов. Перед зрителями выступят AY YOLA, «АК-47», NILETTO и многие другие.
Главные музыкальные фестивали июня: от Пикника «Афиши» до «Дикой Мяты»
Образцы слюны Оззи Осборна для клонирования продали за 450 долларов
Компания Liquid Death («Жидкая смерть») продала десять банок холодного чая с ДНК знаменитого рокера Оззи Осборна. Из каждой 76-летний вокалист группы Black Sabbath выпил чай. Смятые банки поместили в прозрачные контейнеры с автографом певца и номером его ДНК-образца. Фанаты быстро раскупили товары стоимостью по 450 долларов. Liquid Death считают, что у поклонников будет возможность клонировать Осборна, когда это позволят технологии и закон. При этом целостность ДНК и успешность клонирования компания не гарантирует.
Санкт-Петербургская консерватория открылась после реставрации
Концертный зал им.А.К.Глазунова в Санкт-Петербургской Государственной консерватории
В Санкт-Петербурге закончилась реставрация старинного здания консерватории, которая с перерывами продолжалась с 2015 года. Фасад теперь выкрашен в исторически достоверные светло-бежевые тона. Главную лестницу пересобрали с нуля. Внутри консерватории были реставрированы мебель и декор.
Большой зал имени Рубинштейна был оснащён технологиями переменной акустики, которые позволят звукорежиссёрам подстраивать помещение для качественных концертов в любых жанрах. В Малом зале имени Глазунова восстановили исторический интерьер.
Первые концерты в консерватории должны пройти уже этим летом.
Клава Кока проведёт цифровую экскурсию по Эрмитажу
Эрмитаж запустил проект «Один музей. Три взгляда», в рамках которого маршрут для посетителей прокладывают цифровые гиды: поп-певица Клава Кока, писатель Сергей Минаев и комик Евгений Чебатков. Экскурсия от Клавы Коки ориентирована на молодую и любознательную аудиторию. Цифровые маршруты работают с 17 июня и запускаются с помощью чат-бота официального сообщества Эрмитажа «ВКонтакте».
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Лариса Долина, Григорий Лепс — «Покой»
Два больших артиста отечественной эстрады выпустили совместную композицию. В лиричных куплетах голоса Долиной и Лепса звучат поочередно. В припеве они вступают в мощный хор, а сама песня превращается в торжественную рок-балладу.
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Интервью с Игорем Бутманом: мы играли джаз на подлодке, атомном крейсере, воздушном шаре
Народный артист Российской Федерации Игорь Бутман дал эксклюзивное интервью «Рамблеру». Саксофонист рассказал о самых экзотических местах, где ему доводилось выступать, а также о перспективах джаза как направления и главных джазовых фестивалях этого лета.