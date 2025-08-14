Как быстро выучить ноты и начать их различать: полезный гайд для начинающих музыкантов

Владение нотной грамотой — один из главных навыков, необходимых для написания, понимания и воспроизведения музыки. Обладая ими, артисты могут существенно разнообразить свое творчество. Несмотря на то что в основе этого набора символов всего семь звуков, запомнить их аудиальные обозначения довольно трудно. Специально для таких случаев мы собрали несколько действенных методик, которые помогут вам выучить ноты без больших временных затрат. А для полного погружения в тему можно включить подкаст «Ноты&Даты» в Звуке: там музыкальную теорию разбирают на примерах бессмертной классики.

Как запомнить порядок нот

Для того чтобы лучше ориентироваться в хитросплетениях мелодических иероглифов, стоит выучить их названия и порядок. Согласно современной системе нотации нот всего семь: до, ре, ми, фа, соль, ля и си. Эту базу, формирующую теоретический фундамент музыки, именуют октавой.

Даже расположение этой семерки не случайно. Последовательность нот соответствует ступеням музыкального ряда, от самого низкого звука, обозначенного символом «до», к самому высокому. Такое движение называется восходящим.

Впрочем, уже в самом начале обучения рекомендуется заучить не только расположение нот, но и различные его вариации. Нелишним будет повторить эту же последовательность в обратном порядке или с ритмическими пропусками через одну или несколько ступеней. Звучит сложно, однако решается эта проблема до смешного просто.

Самым популярным методом запоминания, даже в 2023 году, является их перечисление в стихотворной форме. Например, такой:

До, ре, ми, фа, соль, ля, си — Кошка ехала в такси. Ре, ми, фа, соль, ля, си, до — А собака на метро. Стихотворение, помогающее выучить порядок нот

Если вы интересуетесь поэзией, можете написать собственный зарифмованный магнум опус. Главное — чтобы он запоминался.

Как научиться различать ноты на слух

Более практичным подходом к изучению нотных прогрессий является работа с музыкальным инструментом. Как правило, для этого используют клавиши.

Имея доступ к фортепиано или мини-синтезатору, вы можете одновременно запоминать и названия нот, и их мелодическую последовательность. Это не только облегчит ваше обучение, но и позволит чуть лучше развить музыкальный слух.

Впрочем, современные технологии позволяют практиковаться и без этого. В интернете уже существует множество разнообразных ресурсов, с помощью которых можно быстро запомнить, выучить и даже читать ноты для игры на том же фортепиано.

Вот несколько полезных онлайн-площадок для практики, подходящих как профессионалам, так и новичкам:

Theta Music Trainer

Портал, собравший огромное количество тестов и методов изучения нот в одну удобную базу данных. Правда, она англоязычная, поэтому, если вы не изучали иностранные языки, лучше воспользоваться помощью робота-переводчика. В остальном здесь все просто и интуитивно понятно, поэтому разобраться в принципах работы сервиса не составит особого труда. В современном мире подобные сайты — один из самых действенных способов выучить ноты в домашних условиях.

Примечательно, что создатели Theta Music Trainer с особым вниманием подошли к начальным этапам обучения. Главная страница сайта встретит вас аж четырьмя обучающими тестами, в которых разбираются принципы написания нот, чтения ритмов и основные принципы игры на инструментах.

Tonesavvy

Главным преимуществом этой платформы является возможность создания самостоятельного учебного плана. Функциональные возможности площадки предназначены в первую очередь для учителей, однако вы сможете составить авторский вариант тестирования, не имея педагогического образования.

Обучение с помощью Tonesavvy — вариант для продвинутых пользователей. Помимо того что сервис полностью англоязычный, он еще и не бесплатный. Пользоваться сайтом безвозмездно все же можно: часть тестов находится в открытом доступе.

Однако если захочется большего, то за месяц подписки придется заплатить от 20 до 100 долларов. Впрочем, за эту цену можно будет не только выучить ноты, но и в последствии обучить музыкальной грамоте кого-нибудь другого.

SoundGym

Платформа для тех, кто начал изучать ноты для дальнейшего роста в продюсировании и композиторстве. Помимо базы с музыкальной теорией, на сайте есть раздел с практическими заданиями для звукоинженеров, обучающие материалы по чтению нот на нотном стане и даже вводный курс в основы мелодического анализа.

Подавляющее большинство тестов выполнены в игровом формате, что позволяет больше вовлечься в процесс и, соответственно, получить больше необходимой информации по теме. Все это упаковано в удобный, современный интерфейс.

Впрочем, за почти что университетский размах онлайн-образования в SoundGym придется ежемесячно отдавать по 25 долларов. А вот стоит ли оно того или нет, конечно, вопрос.

Как научиться читать ноты

Однако независимо от уровня технологического прогресса для изучения музыкальной грамоты лучше всего подойдет чтение. То есть расшифровка витиеватых рисунков на аккуратно линованной бумаге. Сейчас объясним.

Для написания мелодических линий, инструментальных партий, ритма и любых других составляющих произведения необходим так называемый нотный стан. Это система из пяти равнозначных линий. Нотная строка всегда начинается специальным знаком-ключом. С помощью этого символа музыканты понимают, насколько низко или высоко должна играться их партия. Выглядит это все приблизительно так:

Полный разбор ключей в нотной грамоте мы оставим для отдельного текста, однако упомянем два самых популярных: скрипичный и басовый. Если в самом начале стана красуется первый значок, это означает, что вторая линия занята нотой соль. Расположение других звуков будет выглядеть следующим образом:

Если же точкой отсчета для вашей будущей песни стал басовый ключ, то четвертая линия стана принадлежит ноте фа. Остальные звуки, соответственно, займут такие позиции:

На первоначальном этапе этой информации более чем достаточно. По крайней мере, в продюсерской среде. Учитывая, что в современных программах для написания аранжировок нотного стана вообще нет, ваши познания в музыкальной теории буквально вне конкуренции.

Текст: Илья Власов