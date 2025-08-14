Как слушать музыку в фоновом режиме: советы и инструкции

Нам всем нравится слушать музыку в фоновом режиме, не прерывая другие задачи на своем устройстве или и вовсе при заблокированном экране. Не всегда бывает понятно, как подключить эту функцию. Предлагаем несколько простых способов, с помощью которых можно наслаждаться музыкой в фоновом режиме.

Веб-версии приложений

Разумеется, слушать музыку проще всего в приложениях. Однако если в данный момент такой возможности нет (например, на вашем телефоне заполнена память), то стоит помнить про старые, родные веб-страницы. Вы просто открываете браузер, находите сайт нужного вам сервиса и нажимаете кнопку воспроизведения. Кроме того, веб-версию можно добавить на главный экран смартфона к остальным приложениям.

Недостатки уловки, впрочем, ощущаются сразу. Переключать песни при помощи пульта наушников не выйдет, и лучше сразу заготовить хороший плейлист. Да и интерфейс браузера не слишком подходит для точной перемотки трека и регулировки громкости — иконки и шрифты довольно маленькие.

Лайфхак с фоновым воспроизведением в YouTube

Возможно, вы сталкивались с тем, что воспроизведение музыки на YouTube предательски обрывается, стоит вам заблокировать экран. Если вы счастливый владелец iPhone, то существует хитрость, как обойти это ограничение. Для фонового прослушивания вам понадобится iOS 14 или более поздняя версия ПО, а также приложение Safari.

Откройте браузер Safari и вбейте в поиск «YouTube». Нажмите и удерживайте палец на строчке с адресом youtube.com. В выпавшем меню выберите «Открыть в новой вкладке». Уже в новой вкладке нажмите на кнопку «аА» в поисковой строке. Далее вам нужен пункт «Запросить настольный веб-сайт». Начните воспроизведение видео — оно автоматически запустится у вас в полноэкранном режиме. Заблокируйте экран нажатием боковой кнопки. Коснитесь экрана или нажмите круглую кнопку «Домой» на вашем устройстве. На дисплее появится окно аудиоплеера, где вы можете продолжить прослушивание. Музыка не пропадет, даже если вы вновь заблокируете экран.

Способ хоть и рабочий, но не самый удобный. Вряд ли вам захочется каждый раз так возиться. Тем более что YouTube сейчас просто так и не запустить.

Сторонние клиенты

На каждое приложение с подпиской, безусловно, найдутся альтернативные. Они предоставляют платные услуги бесплатно. Kate Mobile, VK Coffee, «CROW Плеер», «Музыка из контакта в Relax Плеере», VMUS и прочие клиенты с креативными названиями и боты в Telegram помогут вам, едва будет выполнена авторизация.

Но так же легко они могут перенаправлять пользователя на сторонние сайты, где велика вероятность утечки личных данных и заражения интернет-вирусами. Тогда плата за любимую композицию становится несоизмеримо больше, чем цена за подписку.

Скачивание музыки

Когда нет интернета, а послушать музыку очень хочется, на помощь приходит сохранение треков на своем телефоне. С iPhone схема «подключить к компьютеру как флешку» не получится, поэтому скачивать придется через специальную официальную программу от Apple — iTunes.

Конечно, возможен вариант установки «теневых» приложений для скачки или проведение джейлбрейка (от англ. jailbreak — «побег из тюрьмы») — взлома программного обеспечения с получением доступа ко всем функциям устройства. Однако снова возникает опасность уязвимости телефона для вредоносных программ, слива данных и так далее.

Удобный и безопасный вариант

Познакомившись с неочевидными методами фонового прослушивания, мы все равно приходим к самому простому способу, ориентированному именно на клиента, — комфортному прослушиванию музыки в HiFi-стриминге. Единственный аудиосервис в России с максимальным качеством звучания — это Звук. HiFi — это когда композиции воспроизводятся с помощью кодека FLAC, который сжимает аудиоданные без потерь. Получается очень чистое и объемное звучание, каким его и задумывали артисты.

Чтобы слушать композиции в фоновом режиме в приложении Звука, вам достаточно просто включить их воспроизведение. После этого вы можете свободно перемещаться между другими вкладками в браузере или вовсе заблокировать экран телефона и заняться своими делами. При этом любимые треки продолжат играть фоном, а вам не придется волноваться, что кто-то нарушит вашу приватность в сети.

