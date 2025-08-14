Лучшие песни для мотивации, преодоления себя и обстоятельств

Мотивация для каждого человека может родиться в порыве или продуманно, и песни зачастую настраивают на нужный лад. Музыка всегда помогает в любых ситуациях, будь то преодоление себя во время тренировки, осмысление неожиданных жизненных обстоятельств или принятие сложных решений. Из разнообразия мотивирующих песен мы отобрали для вас самые заряжающие, вдохновляющие и даже романтичные.

Bon Jovi — It’s My Life

Начнём с уже классического лид-сингла Бон Джови It’s My Life с альбома Crush, входившего в топ-10 многих чартов. Посыл коппозиции заставляет идти вперёд, несмотря ни на что. Категоричная фраза «Cейчас или никогда» стала девизом поколений, а сам Джон Бон Джови удивлялся, что песня про его жизнь оказалась близка такому количеству людей. Клип на YouTube перевалил миллиард просмотров в июне 2021 года.

Imagine Dragons — Believer

Куда же без авторов современных гимнов — Imagine Dragons. Если вникнуть в перевод песни Beliver, боль только укрепляет веру человека в себя и в свой путь. Отличная музыка для поднятия весов в спортивном зале или любого другого преодоления себя.

Eminem, Joyner Lucas — Lucky You

Лучше не стоять на пути у Эминема, особенно если он идёт вместе с Джойнером Лукасом. Рэперы уверяют, что подвинуться — лучший вариант, ведь они движутся к результату. В бойкой композиции артисты зеркально рассказывают про достижение и потерю славы, непринятие обществом и свой жизненный путь.

Банд'Эрос — Про красивую жизнь

Российский ответ The Black Eyed Peas разрывал танцполы самых модных клубов. Песня о «лакшери лайфстайле» от «Банд'Эрос» настраивает на нужный лад и будто бы шепчет вам формулу успеха. Ода райской жизни на Земле ещё долго не потеряет актуальности.

Queen — Don't Stop Me Now

«Сегодня вечером я по-настоящему хорошо проведу время», — утверждает Фредди Меркьюри первой же строчкой хита Don’t Stop Me Now. Перевод песни поражает, поскольку великий вокалист жонглирует отсылками на исторических личностей, умело вшивая их в текст одной из лучших мотивирующих песен.

SLAVA MARLOW, MORGENSHTERN — Быстро

Что слава сделала со Славой Мэрлоу? Заставила разогнаться еще больше и забыть о тормозах. Как и гоночная машина из вышеописанной песни Queen, скоростной артист дразнит недоброжелателей и радуется красивой жизни. А когда еще и MORGENSHTERN (внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента) начинает рассказывать о ралли, энергия трека вмиг заставляет чувствовать себя увереннее.

Kanye West — Father Stretch My Hands Pt.1

Одна из лучших песен для будильника заряжает позитивным настроем с первых нот. Голос Кида Кади и абсолютно неподходящий, мемный куплет от Канье Уэста натурально вызывают улыбку и желание хорошо провести день. Композиция напоминает, что настоящее утреннее солнце — близкий человек. Великолепная музыка для мотивации!

Макс Корж — Жить в кайф

Кто-то выбирает, что приготовить на ужин, кто-то спутника жизни. А Макс Корж выбирает жить в кайф. И с ним не поспоришь: ода молодёжному максимализму заряжает и придаёт уверенности, а если вы еще и в компании друзей, можно горы свернуть. Треки исполнителя можно смело заносить в топ мотивирующих песен и отправляться за новыми свершениями.

L'One — Буду Молодым

Продолжает тематику свежих взглядов и стремлений L’One. Хиты артиста времён Black Star — кладезь позитивного настроя и мыслей, настраивающих на нужный лад. Исполнитель раскрывает тему финансовой самодостаточности и утверждает, что деньги нужно хранить в рюкзаке, ведь никогда не знаешь, куда отправишься завтра.

Linkin Park, JAY-Z — Numb / Encore

Хит Numb от Linkin Park сам по себе помогает разобраться в сложностях отношений и научиться ценить себя, что отражает и перевод песни. Но в совместном ремиксе с JAY-Z композиция предстаёт в ином свете. Успешный рэпер и бизнесмен мгновенно превращает любовную драму в гимн достижений, хвалясь своей жизнью и словесно доминируя над умами слушателей.

Wiz Khalifa, Charlie Puth — See You Again

Нет ничего важнее семьи. И пусть сейчас эта фраза звучит как мем из фильмов вселенной «Форсаж», в трибьюте актёру Полу Уокеру See You Again значимость темы раскрывается в полной мере. «Небесный» вокал от Чарли Пута разбит вдохновляющей лирикой Виза Калифы, которая возрождает веру в себя и своих близких после сложных моментов жизни. Поистине трогательная музыка для мотивации.

Sufjan Stevens — Chicago

А уж если вы решили отправиться в неизвестность и остановились по пути, всегда найдётся правильная песня. Суфьян Стивенс уверен, что ради любви можно отправиться куда угодно, а когда её найдёшь — преодолевать трудности. И пусть порой всё кажется невмоготу, перевод песни гласит: «Всё уходит».

Конечно, невозможно объять всё мотивирующие песни, но хочется верить, что эта подборка поможет вам в преодолении себя и жизненных обстоятельств. Каждому из нас нужна поддержка, и очень часто музыка вовремя оказывается рядом, в колонках или наушниках. Горы никогда не поздно сворачивать, особенно если научиться смотреть на них сверху.

