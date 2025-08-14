Как наложить музыку на видео: топ-10 приложений для Android и iPhone в 2025 году

В современном мире аудио и видеоформат буквально неразделимы. Артисты, блогеры, PR-менеджеры крупных компаний, дети, взрослые... Социальные сети переполнены контентом от абсолютно разных людей, вне зависимости от их социального, профессионального и семейного статуса. Специально для тех, кто только начинает путешествие в неоднозначный мир видеопроизводства и еще не знает, как стильно наложить музыку на видео на Android и iPhone, мы собрали топ-10 приложений, которые в этом помогут.

© DeanDrobot/iStock.com

Splice Video Editor

© Splice Video Editor

Платформа: Google Play, AppStore

Коммерческое использование: бесплатно, встроенные покупки, подписка

Не самый популярный, но довольно практичный инструмент. «Андроид» у вас или iOS — совершенно неважно, так как Splice Video Editor доступен для пользователей обеих операционных систем.

Интерфейс приложения прост и интуитивен, поэтому отлично подойдет для тех, кто только начал изучать искусство монтажа и еще не знает, как на телефоне добавить музыку к видео. Более того, приложение Splice Video Editor позволяет обрезать и поворачивать картинку, создавать GIF-изображения и даже редактировать аудио: пользователи могут самостоятельно ускорить или замедлить темп музыки.

Для новичков, ищущих, в каком приложении можно добавить песню к своему видео, — практически идеальный вариант. Если же ваша задача — просто создать небольшое слайд-шоу с аудиосопровождением, можете прочесть материал о наиболее популярных и действенных способах наложения музыки на фото-контент.

А о продвинутых приложениях с функционалом посложнее мы писали в подборке «Топ-10 программ для создания и монтажа видео с музыкой на компьютере и смартфоне».

InShot

© InShot

Платформа: Google Play, AppStore

Коммерческое использование: бесплатное, встроенные покупки, подписка

Одна из самых популярных программ на цифровых платформах. Это простой в обращении редактор видео и музыки, функциональными возможностями которого, судя по открытой статистике AppStore, соблазнилось более миллиона человек. Среди тех, кто еще не знает, обрабатывать видео на телефонах с «Андроид», InShot еще популярнее: счетчик скачиваний приложения достиг отметки в 500 миллионов.

Таких внушительных успехов приложению удалось добиться за счет внедрения несложных, но востребованных возможностей. В комментариях InShot особенно хвалят проработанную цветокоррекцию видео, разнообразие шрифтов и шаблоны анимированных переходов между кадрами. Примечательно, что большинство функций доступны уже сразу после скачивания. Хоть в InShot и есть платный контент, главные фишки приложения абсолютно бесплатны.

Adobe Premiere Rush

© Adobe Premiere Rush

Платформа: ПК, Google Play

Коммерческое использование: беплатное, встроенные покупки, подписка

Как наложить музыку на видео на «Андроиде», более-менее понятно, но что насчет пользователей ПК? Приверженцам классических стационарных устройств больше подойдет Adobe Premiere Rush. Это профессиональный редактор видео, с помощью которого можно монтировать не только короткие ролики для социальных сетей, но и полноценные режиссерские работы.

Впрочем, из-за своего внушительного набора функций Adobe Premier Rush отпугивает новичков: для начинающих блогеров и лидеров мнений формат приложения намного ближе. Но если ваша задача — снять детальное и привлекательное видео, эта программа вам отлично подойдет.

К слову, вы знали, что слово Adobe довольно часто упоминается в названиях альбомов? Вот, например, один из них.

KineMaster

© KineMaster

Платформа: Google Play, AppStore

Коммерческое использование: бесплатное, встроенные покупки

В KineMaster есть все необходимое для создания видеороликов различной сложности: здесь также можно наслаивать кадры, редактировать треки, накладывать аудиодорожку на видео и так далее. Пользоваться приложением тоже довольно просто, в мобильной версии разработчики максимально упростили интерфейс.

Главное достоинство программы — интегрированный ИИ, который позволяет полностью менять стилистику отснятого материала: например, можно конвертировать видео в анимацию. Выглядит впечатляюще!

Однако, если заглянуть в комментарии KineMaster, можно наткнуться на настораживающие жалобы пользователей: многие отмечают низкую производительность программы и неполадки при работе с видео.

CapCut

© CapCut

Платформа: Google Play, AppStore

Коммерческое использование: бесплатное, встроенные покупки

CapCut — наиболее сбалансированный инструмент этой подборки. В приложении можно как наложить аудио на видео, так и редактировать кадры с помощью разнообразных эффектов, включая несколько ИИ-фильтров. Также в CapCut есть функция добавления автоматических субтитров с текстом песни и возможность вырезать различные объекты с фотографий.

Кроме этого, интернет-пользователи отмечают удобство работы в приложении и умеренную цену за доступ к платным услугам. В общем, тем, кто ищет комфортное, понятное и функциональное приложение для обработки видео, CapCut может понравиться с очень большой вероятностью.

Отдельное внимание стоит обратить на организацию и оформление интерфейса. На фоне других редакторов видео, представленных на онлайн-платформах, внутреннее устройство CapCut выглядит более современным и понятным для современного пользователя. Это полезно как начинающим, так и профи: интуитивно понятный интерфейс позволит обладателям приложения больше времени посвятить непосредственной работе с видео, не тратя время на поиск тех или иных инструментов.

VivaVideo

© VivaVideo

Платформа: Google Play, AppStore

Коммерческое использование: бесплатное, подписки

Прежде всего VivaVideo привлекает количеством скачиваний и рейтингом. В Google Play у приложения более 500 миллионов загрузок, а пользователи AppStore дали программе приятную оценку в 4,8 балла из 5 возможных.

По техническим характеристикам VivaVideo ничуть не уступает вышеупомянутым конкурентам: здесь тоже можно прикреплять к изображению текст, создавать анимированные переходы между кадрами и накладывать песни на фото и видео.

Стоит отметить, что функционал приложения подойдет не только новичкам, но и профессионалам. Создатели VivaVideo позиционируют программу как полноценный редактор с широким набором возможностей, поэтому его можно использовать как для создания небольших промо-видео для социальных сетей, так и для монтажа серьезных проектов.

VivaCut

© VivaCut

Платформа: Google Play, AppStore

Коммерческое использование: бесплатное, встроенные покупки

VivaCut напоминает гибрид двух вышеперечисленных инструментов. Интерфейс программы напоминает CapCut, хотя по принципу работы он во многом схож с VivaVideo. В целом, если по каким-то причинам работа с упомянутыми ранее программами доставила вам дискомфорт, VivaCut — идеальный компромисс между обширным функционалом и приятной внешней составляющей.

Визуальное оформление приложения выполнено так, чтобы им могли комфортно пользоваться представители всех возрастных групп: яркая расцветка интерфейса сможет увлечь даже самых маленьких, а удобная система ярлыков не даст запутаться в применении тех или иных функций.

iMovie

© iMovie

Платформа: AppStore

Коммерческое использование: бесплатное

Встроенный инструмент на устройствах Apple, возможностей которого вполне хватает начинающим блогерам и тем, кому просто хочется сделать небольшое видео для социальных сетей, не углубляясь в изучение монтажа. Впрочем, интерфейс приложения постоянно обновляется, поэтому в скором времени его возможности смогут конкурировать с более продвинутыми редакторами.

Imovie — яркий пример того, почему современным пользователям стоит внимательнее относится к выбору смартфона. Зачастую базовых возможностей хорошего девайса будет вполне достаточно для комфортной работы и ведения социальных сетей. Самое важное — уделить время изучению полного функционала вашего устройства.

VideoShow

© VideoShow

Платформа: Google Play, AppStore

Коммерческое использование: бесплатное, встроенные покупки

Создатели VideoShow позиционируют приложение как идеальную утилиту для инфлюенсеров и блогеров. Программа позволяет редактировать визуальный контент, корректировать технические параметры изображения и накладывать музыку на видео.

Более того, для добавления закадрового голоса в VideoShow предусмотрительно сделали отдельную вкладку, что особенно удобно для любителей пейзажных видео, сопровождающих какую-либо авторскую историю.

Текст: Илья Власов

Лучшие программы для видеомонтажа на iPad