Британская группа сделала репост ролика уличного музыканта из Калининграда

Анастасия Басина

Британская электронная группа The Prodigy сделала репост с роликом уличного музыканта из Калининграда. На видео изображён артист, локально известный как Киберпаша. Музыкант снял, как сыграл авторскую версию их песни Omen на синтезаторе Casio CTK.

Британская группа сделала репост ролика уличного музыканта из Калининграда
© Martin Harris/Capital Pictures/globallookpress.com, соцсети «Киберпаши»

Сначала ролик завирусился в соцсетях, а потом привлёк внимание британской электронной группы The Prodigy. Коллектив сделал репост видео, сделав Киберпашу ещё популярнее.

После этого с молодым музыкантом связался голландский продюсер Tantu Beats, работавший с рэпером bbno$, участником «Евровидения» Йостом Клейном и другими артистами. Музыкант предложил Киберпаше записать совместный трек и даже намекнул, что будет рад приехать в Калининград для личного знакомства. Молодой артист ответил, что предложение звучит «нереально», но о дальнейших договорённостях пока ничего неизвестно. Об этом сообщает «Московский Комсомолец в Калининграде».

Киберпаша — не первый российский музыкант, привлёкший внимание зарубежных артистов. Ранее в этом году американская поп-артистка Lady Gaga опубликовала у себя ролик Ольги Бузовой, танцующей под песню Abracadabra.

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