Британская группа сделала репост ролика уличного музыканта из Калининграда

Британская электронная группа The Prodigy сделала репост с роликом уличного музыканта из Калининграда. На видео изображён артист, локально известный как Киберпаша. Музыкант снял, как сыграл авторскую версию их песни Omen на синтезаторе Casio CTK.

© Martin Harris/Capital Pictures/globallookpress.com, соцсети «Киберпаши»

Сначала ролик завирусился в соцсетях, а потом привлёк внимание британской электронной группы The Prodigy. Коллектив сделал репост видео, сделав Киберпашу ещё популярнее.

После этого с молодым музыкантом связался голландский продюсер Tantu Beats, работавший с рэпером bbno$, участником «Евровидения» Йостом Клейном и другими артистами. Музыкант предложил Киберпаше записать совместный трек и даже намекнул, что будет рад приехать в Калининград для личного знакомства. Молодой артист ответил, что предложение звучит «нереально», но о дальнейших договорённостях пока ничего неизвестно. Об этом сообщает «Московский Комсомолец в Калининграде».

Киберпаша — не первый российский музыкант, привлёкший внимание зарубежных артистов. Ранее в этом году американская поп-артистка Lady Gaga опубликовала у себя ролик Ольги Бузовой, танцующей под песню Abracadabra.

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